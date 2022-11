2.5 फीट का दूल्हा, 3 फीट की पत्नी! पूरा हुआ शख्स का सपना, सोशल मीडिया पर हो रही अनोखी जोड़ी की चर्चा

शादी के लिए एक बड़ी ही प्रसिद्ध कहावत है, शादी के लड्डू जो खाए वो पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए. लोग भले ही इस बात को खुले तौर पर कबूल ना करें मगर पुरुष हो या महिला, शादी करने का शौक सभी को होता है. ऐसा ही शौक उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के शामली स्थित कैराना (Kairana, Shamli) में रहने वाले एक शख्स को भी था जो लंबे वक्त से शादी के लिए दुल्हन (2.5 feet groom 3 feet bride) खोज रहा था पर एक खास कारण से उसकी शादी नहीं हो पा रही थी. अब जब वो शादी (UP dwarf man marriage) के बंधन में बंध चुका है तो उसके खूब चर्चे हो रहे हैं.

एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार 32 साल के अज़ीम मंसूरी (Azeem Mansuri) की 2 नवंबर को शादी हुई है. उनका निकाह हापुड़ (Hapur) की रहने वली बुशरा (Bushra) से हुआ है. अज़ीम अपनी शादी को लेकर बहुत परेशान रहते थे क्योंकि उन्हें लड़की नहीं मिलती थी. कारण था उनका कद. आपको बता दें कि अज़ीम 2.5 फीट (2.5 feet groom 3 feet bride wedding) के हैं. उन्हें अपने कद के अनुसार दुल्हन खोजने में मुश्किल होती थी. इस वजह से वो नेताओं तक से दुल्हन खोजने में मदद मांगते थे. साल 2019 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से भी उन्होंने मदद मांगी थी कि वो उनके लिए दुल्हन खोजें.

UP’s 30 inch tall Azeem Mansuri’s period of “sleepless lonely nights” over. Leaves from Shamli to tie nuptial knot with Bushra of Hapur. In the last six years Mansuri did everything from meeting CMs to seeking help from police and hunger strikes to get a bride. @timesofindia pic.twitter.com/CWyDPWQsg8

