गाय ने दिया 2 सिर वाले बछड़े को जन्म, खौफ में आए लोगों ने बताया दूसरी दुनिया का प्राणी!

अगर आपने कभी एलियन्स (Aliens) से जुड़ी फिल्में देखी होंगी तो अक्सर दो सिर वाले जीवों (Two Head Creatures) को देखा होगा. ये जीव अक्सर धरती पर आकर तबाही मचाते नजर आते हैं और अपनी शैतानी हरकतों से सभी को डरा देते हैं. वैसे हकीकत में भी दो सिर वाले कई जीव धरती (Two Head Animals) पर हुए हैं जिन्होंने लोगों को चौंकाया है मगर अब दो सिर वाले बछड़े (Two Headed Calf in Brazil) को देखकर लोगों की डर से हालत खराब हो गई है. इस जीव को लोग दूसरी दुनिया का बताने लगे हैं.

ब्राजील के एसपिरीतो सैंतो (Espirito Santo, Brazil) में नोवा वेनेसिया नाम का एक क्षेत्र है जहां हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है जिसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोर ली हैं. यहां एक गाय ने 13 दिसंबर को 2 सिर वाले बछड़े (Cow Gave Birth to 2 Headed Calf in Brazil) को जन्म दिया है. हैरानी ये है कि दो सिर होने के कारण ये बछड़ा चलना तो दूर, उठ भी नहीं पा रहा है. इसलिए इसे खाना खाने में भी बहुत समस्या हो रही है.



बछड़े को चलने में हो रही मुश्किल

जब से इस बछड़े ने जन्म लिया है, लोग इसे शैतान का रूप और दूसरी दुनिया का प्राणी बता रहे हैं. मालिक के बेटे डेल्सी बुसाटो (Delci Busatto) ने बताया कि बछड़ा खड़ा नहीं हो पा रहा है इसलिए वो अपनी मां को दूध भी नहीं पी पा रहा है. उसे बोतल के जरिए दूध पिलाना पड़ रहा है. लोगों का कहना है कि दो सिर होने के कारण उसके दिमाग भी दो होंगे जिसके चलते वो अपना संतुलन ही नहीं बना पा रहा है. यही वजह है कि चलने-फिरने में उसे तकलीफ हो रही है.

तुर्की में भी पैदा हुआ था अनोखा गाय का बच्चा

डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक परिवार ने कई जानवरों के डॉक्टरों से संपर्क किया है मगर किसी ने भी ऐसा केस पहने नहीं देखा है इसलिए वो कोई खास मदद नहीं कर पा रहे हैं. डॉक्टरों का ये भी कहना है कि बछड़ा जिंदा रह पाएगा भी या नहीं, इसके बारे में कुछ कह पाना बहुत मुश्किल है. रिपोर्ट के मुताबिक ये बछड़ा गाय का तीसरा बच्चा है. इससे पहले के दोनों बच्चे तंदरुस्त थे. परिवार को इस बात की जानकारी थी कि गाय गाभिन है, मगर बच्चा ऐसा होगा उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था. बच्चा होने के बाद जब उसके शेड में मालिक गया तो वो बच्चे को देखते ही हैरान हो गया. उसने तुरंत ही परिवार के अन्य सदस्यों को बुलाकर बच्चा दिखाया और धीरे-धीरे पूरे इलाके में दो सिर वाले बछड़े की खबर फैल गई. वैसे ये पहली बार नहीं है कि इस तरह का बछड़ा पैदा हुआ हो. पिछले ही महीने, तुर्की में दो सिर, 6 पैर और दो पूंछ वाला बछड़ा पैदा हुआ था.

