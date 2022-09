VIDEO: प्लेन में घुसते ही हर यात्री से बातें करने लगा 2 साल का बच्चा, लोगों ने भी प्यार से दिया जवाब!

कहते हैं कि बच्चों में भगवान बसते हैं. उसका कारण ये होता है कि उनके अंदर चालाकी नहीं होती है, वो मन से साफ होते हैं और इंसानों में धर्म, रंग, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करते. इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है जो इस बात को साफ दर्शा रहा है कि बच्चे वाकई मन के सच्चे होते हैं. वीडियो में एक छोटा बच्चा प्लेन के अंदर घुसते ही पहले से बैठे यात्रियों का अभिवादन (2 year old kid greets passengers video) करता है. उसकी प्यारी बातें सुनकर लोग भी हंसते नजर आ रहे हैं.

ट्विटर अकाउंट ‘गुड न्यूज मूवमेंट’ पर सकारात्मक वीडियोज (Positive videos) पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें एक बच्चे की क्यूट (cute kid in plane video) हरकतें प्लेन के अंदर नजर आ रही हैं. उसे देखकर प्लेन के अन्य यात्री (kid says Hi to every passenger on plane) भी खुश नजर आ रहे हैं. अक्सर बच्चे शर्मीले होते हैं और कई लोगों के सामने बोलने-बात करने में संकोच करने लगते हैं मगर इस वीडियो में नजर आ रहा बच्चा मुखर होकर सबसे बात कर रहा है और सभी को ‘हाय’ बोल रहा है. वीडियो के अनुसार वो सिर्फ 22 महीने का यानी करीब 2 साल का है.

View this post on Instagram A post shared by Good News Movement (@goodnews_movement)



बच्चे ने प्लेन में बैठे यात्री को किया ‘हाय’

वीडियो में एक छोटा बच्चा प्लेन के अंदर चढ़ता है और सभी यात्रियों को हाय बोलने लगता है. सीट पर बैठे लोग उसे मुस्कुराकर देखते हैं और खुशी के साथ उसके अभिवादन का जवाब देते हैं. बच्चा की मुखरता देखकर लग रहा है कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है. वो खुशी-खुशी सभी को हाथ हिलाकर ‘हाय’ बोल रहा है. अंत में वो अपने भाई के साथ आगे बढ़ जाता है और अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता है.

वीडियो पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

इस वीडियो को 12 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं जबकि कई लोगों ने कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है. एक ने कहा कि अगर बच्चा उसके साथ भी ऐसा करे तो उसका दिन बन जाए. वहीं एक ने कहा कि ये दिखाता है कि बच्चे का मन कितना साफ है. एक शख्स ने कहा कि अगर वो प्लेन पर यात्रा कर रहा हो तो सिर्फ उसी बच्चे को अपने साथ बैठने देगा. एक ने कहा कि बच्चा अपनी यात्रा के लिए बहुत उत्साहित लग रहा है जबकि एक ने मनाया कि वो अपने इस खुले दिल के रवैये को कभी ना खोए.

