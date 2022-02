34 साल की महिला को 20 साल का समझकर फ्लर्ट करने लगते हैं युवक, मैसेज में कम उम्र के लड़के करते हैं प्रपोज

कई लोगों का मानना होता है कि उम्र सिर्फ एक अंक है, इंसान अगर दिल से जवान हो तो ज्यादा उम्र भी उसके जज्बे के सामने कम लगने लगती है. मगर कुछ लोग सिर्फ जज्बे से ही नहीं, अपनी त्वचा से भी कम उम्र के लगने लगते हैं. ऐसा ही कुछ एक 34 साल की महिला (34 year old woman looks younger than her age) के साथ भी है. महिला को लोग काफी कम उम्र का समझ लेते हैं और मैसेज पर ही प्रपोज (Young boys flirt with elder woman) करने लगते हैं.

द सन वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार जेमी (Jaimie) नाम की महिला ने हाल ही में अपने टिकटॉक पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें उसने अपनी लाइफ से जुड़ी हैरान करने वाली बात बताई. जैमी ने बताया कि उसकी उम्र 34 साल है मगर जवान लड़के उसे 20 साल (20 year old boys flirt with 34 year old woman) का समझ लेते हैं. यही नहीं, वो उससे फ्लर्टिंग (Woman weird flirting experience) करना भी शुरू कर देते हैं. इस बात से वो काफी परेशान हो चुकी है, हालांकि उसे लोगों का अटेंशन कई बार पसंद आता है.

ज्यादा उम्र के मर्द इस बात से खुश रहते हैं कि महिला अपनी उम्र के लोगों को डेट करना चाहती है, इसलिए वो उसके वीडियो पर अक्सर कमेंट करते हैं. (फोटो: Tiktok/@sexxyjaimie2)

20 साल के युवक भी करने लगते हैं फ्लर्ट

महिला ने वीडियो में बताया कि 20-21 साल के युवक भी उससे फ्लर्ट करते हैं. या तो उन्हें जैमी की बड़ी उम्र की महिला जैसी पर्सनैलिटी पसंद आती है या फिर वो सच में कम उम्र (34 year old woman confused to be 20 year old) की लगती हैं. जैमी ने कहा कि सोशल मीडिया पर काफी कम उम्र के युवक उन्हें मैसेज कर के उनसे बातें करते हैं और कई बार तो वे मैसेज पर ही प्रपोज भी कर देते हैं. महिला ने कहा कि मगर वो कम उम्र के मर्दों के साथ डेटिंग करने की शौकीन नहीं हैं. इस बात पर बड़ी उम्र के मर्द अक्सर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं.

वीडियो पर कमेंट कर लोग करते हैं फ्लर्ट

वीडियो पर कमेंट कर ज्यादा उम्र के मर्दों ने भी जैमी को डेट करने का मौका नहीं मिस किया. रिपोर्ट के अनुसार एक शख्स ने लिखा कि वो 20 साल का नहीं है, उसका शरीर देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि वो जवान है. जबकि एक अन्य ने पूछा कि वो 39 का है, क्या वो डेटिंग कर सकता है. एक ने कहा कि वो भी अन्य मर्दों की तरह लाइन में है. इसके अलावा ज्यादातर मर्द इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि जेमी को देखकर ये कोई नहीं कह सकता कि वो 35 साल की होने जा रही हैं. वो 25-26 साल से ज्यादा की नहीं लगती हैं.

