जंगल में पड़ा मिला 200 किलो पास्ता! देखकर भड़की महिला ने शेयर की फोटोज, खड़ी की नगर निगम की खटिया!

इंसानी आबादी इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है कि इंसानों के पास खाने के संसाधन कम होते जा रहे हैं. जब खाना कम होने लगता है तो भुखमरी बढ़ती है. आज के वक्त में गरीबों को पर्याप्त भोजन नहीं नसीब हो रहा है, वहीं बहुत से लोग खाने की बर्बादी करने से बाज नहीं आते हैं. हाल ही में अमेरिका के एक शहर में ऐसी ही बर्बादी देखने को मिली. यहां एक महिला की नजर जंगल में पड़े पास्ता के ढेर पर गई तो उसने सोशल मीडिया पर तस्वीरें (200 kg pasta dumped in USA) शेयर कर शहर के नगर निगम की खटिया खड़ी कर दी. बस फिर क्या था, आनन-फानन में सफाईकर्मी वहां पहुंच गए.

पास्ता इतना ज्यादा था कि कई लोगों का पेट भर सकता था, ये देखकर एक महिला भड़क गई. (फोटो: Facebook/Nina Jochnowitz for Old Bridge)

न्यूयॉर्क पोस्ट न्यूज वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के न्यूजर्सी शहर (New Jersey, USA) में एक चौंकाने वाला नजारा देखने पर महिला ने सोशल मीडिया का रुख किया. न्यूजर्सी के ओल्ड ब्रिज टाउनशिप में रहने वाली नीना (Nina Jochnowitz) ने हाल ही में फेसबुक पर कुछ फोटोज पोस्ट की जिसमें ढेरों पास्ता (Pasta dumped in New Jersey viral post) जंगल के इलाके में गिरा नजर आ रहा है. महिला ने बताया कि उसके इलाके में अवैध तरीके से कूड़ा या अन्य चीजों का मलबा फेंकना आम बात है पर हाल ही में जो उन्होंने देखा वो उन्हें निराश कर गया.

महिला ने सोशल मीडिया गुस्से में पोस्ट लिखा, जो वायरल हो गया और तुरंत पास्ता की सफाई हुई. (फोटो: Facebook/Nina Jochnowitz for Old Bridge)

महिला ने लिखा पोस्ट

महिला ने देखा कि इलाके में ढेरों पास्ता, स्फेगटी, नूडल जमीन पर पड़े हुए हैं. उसने अंदाजा लगाया कि करीब 200 किलो पास्ता जंगल के इलाके में कोई फेंककर चला गया है. उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा- “मेयर और उनके कर्मी छठे वॉर्ड को हमेशा अनदेखा कर देते हैं. छठे वॉर्ड में रहने वाले मेरे जैसे लोगों के लिए कूड़े को फेंकना या कंस्ट्रक्शन के मलबे को फेंकते देखना हैरानी की बात नहीं है. पर इस हफ्ते मुझे नई तरह की डंपिंग नजर आई. यहां ढेरों पास्ता गिरा मिला.” महिला ने आगे अपने पोस्ट में मेयर की आलोचना करते हुए लिखा कि वो इस कबाड़ को भी नजरंदाज कर देंगे.

नगर निगम ने करवाई सफाई

महिला का पोस्ट जब वायरल हुआ तो नगर निगम तक पास्ता की शिकायत पहुंच गई. तुरंत ही कर्मी मौके पर पहुंचे और उन्होंने पास्ता साफ कर दिया. महिला ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पास्ता जैसा कचरा पड़े रहने से भी समस्या हो सकती है क्योंकि उसका पीएच लेवल नहर को गंदा करेगा. वही नहर शहर के वॉटर सप्लाई में जाकर मिलती है, जिससे लोगों को समस्या हो सकती है. महिला ने कहा कि इससे पहले इतनी जल्दी सफाई होते उसने नहीं देखा था.

