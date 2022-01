21 सालों से 'दूसरे का चेहरा' लगाए घूम रहा है शख्स! 10 हजार वोल्ट का झटका झेलने के बाद हुआ ऐसा हाल!

इंसान की जिंदगी में कई बार ऐसे हादसे (Dangerous Accidents of Life) हो जाते हैं जो पूरी की पूरी जिंदगी बदलकर रख देते हैं. कई बार ये हादसे सकारात्मक दिशा में होते हैं तो कई बार इनका असर नकारात्मक होता है. कुछ मामूली से लगते हैं मगर कुछ हादसे इतने भीषण होते हैं कि जिनके बारे में सुनकर किसी की भी रूह कांप जाती है. इन दिनों एक अमेरिकी शख्स के काफी चर्चे हैं जिसके साथ ऐसा ही एक हादसा हुआ जिसमें उसकी पूरी जिंदगी पलट गई. इस हादसे के बाद, पिछले 21 सालों से शख्स ‘किसी और का चेहरा’ (American Man gets new face after face surgery) लगाए घूम रहा है.

42 साल के मिच हंटर (Mitch Hunter) अमेरिका के इंडियाना (Indiana, America) में रहते हैं. वो एक पूर्व सैनिक (Ex Soldier Accident changed face) थे मगर 21 साल की उम्र में उनके साथ बेहद दर्दनाक घटना घटी. वो अपनी एक महिला साथी के साथ कार से जा रहे थे जब उन्होंने कार से कंट्रोल खो दिया और गाड़ी जाकर बड़े बिजली के टावर से टकरा गई. टकराने से पहले उन्होंने बहादुरी दिखाते हुए अपनी महिला साथी को कार से बाहर ढकेल दिया था मगर इस हादसे में जब उनकी कार सामने लगे बिजली के तारों से भिड़ी तो उनको 10,000 वोल्ट (10 thousand volt electricity passed through body) का भयंकर झटका लगा!

शख्स को लगा 10,000 वोल्ट का झटका

ये झटका इतना तीव्र था कि मिच बुरी तरह जख्मी हो गए. बिजली का झटका उनके हाथ, पैर से होते हुए उनके चेहरे पर भी लगा. इस हादसे में उनके दाएं हाथ की दो उंगलियां कट गईं, उनका बायां पैर कट गया और उनका चेहरे बुरी तरह से बिगड़ गया. चेहरा झुलसने के साथ पूरी तरह से बिगड़ गया. डॉक्टरों को उनके पैर और पीठ के कुछ हिस्सों से चमड़ी को निकलाकर चेहरे पर लगाना पड़ा मगर चेहरा पूरी तरह से बिगड़ चुका था.

14 घंटे की सर्जरी के बाद मिला नया चेहरा!

डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक जब उनकी पत्नी प्रेग्नेंट हुईं तब उन्होंने फैसला किया कि अपने होने वाले बच्चों के खातिर वो अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करवाएंगे. 30 डॉक्टरों ने 14 घंटे (Man Gets New Face after 14 Hours of Face Surgery) तक मिच के फेस की सर्जरी की. उनकी नाक और होंठ को पूरी तरह से बदल दिया और चमड़ी को एक दूसरे से जोड़ दिया. अब उनका चेहरा पहले से इतना ज्यादा अलग दिखता है कि वो सोशल मीडिया साइट टिकटॉक पर पोस्ट किए गए अपने वीडियोज में कहते सबसे यही कहते हैं कि उन्हें ऐसा मेहसूस होता है जैसे उन्होंने किसी दूसरे का चेहरा लगा लिया हो. अब उनके 3 बच्चे हैं और वो अपनी जिंदगी खुशहाली से बिता रहे हैं.

Tags: Ajab Gajab news, OMG News