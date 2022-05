23 साल की लड़की को हो गया खिलौने वाले हवाईजहाज से प्यार, जल्द करना चाहती है शादी!

आपने अक्सर प्रेमी-प्रेमिकाओं को देखा होगा. कैसे वो एक दूसरे के प्यार में पागल रहते हैं. अपने पार्टनर के लिए दिन-रात एक कर देते हैं, उन्हीं के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताते हैं और उनसे शादी करने के सपने देखते हैं. मगर क्या आपने कभी किसी को देखा है जो ऐसा ही प्यार निर्जीव चीज से करे? शायद नहीं, मगर जर्मनी की रहने वाली एक महिला (Woman loves toy plane) को इसी तरह का प्यार एक खिलौने से हो गया है.

डॉर्टमंड (Dortmund, Germany) की रहने वाली 23 साल की सारा रोडो (Sarah Rodo) एक खिलौने वाले प्लेन से प्यार करती हैं. Boeing 737 प्लेन के खिलौने को वो अपना बॉयफ्रेंड (Woman considers plane to be boyfriend) मानती हैं. उनको जब मौका मिलता है तब वो इस प्लेन में यात्रा करने के लिए तैयार हो जाती हैं और उनके पास इसी प्लेन के 50 खिलौने वाले मॉडल घर में रखे हैं. सारा अपने प्लेन को डिकी बुलाती हैं और उन्हें प्लेन से इस कदर लगाव है कि वो प्लेन से शादी (Woman want to marry toy plane) भी करना चाहती हैं. हालांकि, जर्मनी में प्लेन से शादी करना गैरकानूनी है.

निर्जीव चीजों से प्यार करती है महिला

सारा को ऑब्जेक्टोफिलिया है यानी निर्जीव चीजों के प्रति आकर्षण होना. अपने इसी प्रेम की वजह से वो चर्चा में है. द सन वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार पहले पुरुषों के साथ वो रिलेशनशिप में थीं मगर वो रिश्ते ठीक नहीं चले तो इसलिए वो निर्जीव सामानों की ओर आकर्षित हो गईं. आपको जानकर हैरानी होगी कि सारा को पहले ट्रेन से प्यार था.

दोस्तों का मिलता है सपोर्ट

सारा ने वेबसाइट से बात करते हुए कहा- मेरे प्लेन का नाम डिकी है और मुझे उससे बहुत प्यार है. सबसे ज्यादा मुझे उसके चेहरे, विंग्स और इंजन से प्यार है. कई लोग प्लेन के प्रति मेरे लगाव को समझ नहीं पाते. मगर मेरे दोस्त मुझे समझते हैं और मुझे इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए मोटिवेट भी करते हैं. वैसे आपको बता दें कि सारा पहली ऐसी महिला नहीं हैं जिन्हें प्लेन से प्यार है. सारा की ही तरह बूडापेस्ट की रहने वाली 28 साल की सैंड्रा को भी एक टॉय प्लेन से प्यार है.

