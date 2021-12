34 साल बड़े मर्द से महिला ने की सगाई! डायमंड रिंग से लेकर कीमती सामनों तक, मंगेतर लगा देता है तोहफों की झड़ी

कहते हैं कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती है. प्यार में इंसान ना ही एक दूसरे की जाति देखता है और ना ही एक दूसरे की उम्र. आपने कई ऐसे कपल्स के बारे में सुना होगा जिनके बीच का एज गैप काफी ज्यादा है. आज हम आपको एक ऐसे ही कपल के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका एज गैप 34 (34 years age gap between couples) साल है मगर दोनों के बीच इतना प्यार है कि शख्स ने अपनी होने वाली पत्नी के लिए तोहफों की झड़ी लगा दी है.

अमेरिका के लास वेगास (Las Vegas, America) की रहने वाली 23 वर्षीय एलिसा रेनी ग्युटेरेज (Alyssa Renee Gutierrez) 57 साल के पीटर के से सगाई कर चुकी हैं और जल्द ही दोनों की शादी होने वाली है. द सन वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक एलिसा ने हाल ही में अपना एक वीडियो टिकटॉक पर शेयर किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि उनके होने वाले पति उनका कितना ध्यान रखते हैं और उनके लिए कितने तोहफे (Woman Get Expensive Gifts from old fiance) खरीदते हैं.

View this post on Instagram A post shared by Alyssa Renee Gutierrez (@alyssag36)



एलिसा ने कहा कि पीटर ने उनसे कह दिया कि वो इतनी खूबसूरत हैं कि उन्हें काम करने की जरूरत ही नहीं है. इसलिए पीटर उनकी हर जरूरत को पूरा करते हैं और उनपर खूब पैसे खर्च करते हैं. एलिसा ने बताया कि पीटर ने हाल ही में 15 साल पुरानी पत्नी को तलाक दिया है और उनके दो बच्चे हैं. उनकी एक बेटी एलिसा से सिर्फ 3 महीने छोटी है. दोनों अब अच्छे दोस्त बन चुके हैं.

उन्होंने कहा कि उनका हर दिन क्रिसमस की तरह बीतता है क्योंकि लगभग हर दिन उन्हें पीटर से ढेरों गिफ्ट मिलते हैं. एक बार उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो पीटर ने उन्हें गूची के बैग और कई कीमती गिफ्ट दिलवाए थे. इस साल गर्मियों में दोनों में मेक्सिको की हॉलीडे पर सगाई कर ली थी. तब पीटर ने उन्हें कीमती हीरे की अंगूठी गिफ्ट में दी थी. हालांकि सोशल मीडिया पर एलिसा के प्यार को लोग लालच बोलते हैं. लोगों का कहना है कि एलिसा पीटर को सिर्फ पैसों के लिए इस्तेमाल कर रही हैं इसलिए वो अपने कीमती तोहफों का सोशल मीडिया पर दिखावा करती हैं. इंस्टाग्राम पर उन्हें 19 हजार से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं.

