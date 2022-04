पिता की मौत से पहले देख लिया था उनके मरने का सपना, मर चुके लोग करते हैं मदद! मॉडल ने किया विचित्र दावा

दुनिया में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो ये दावा करते हैं कि कोई घटना होने से पहले ही उन्हें उसके बारे में पता लग जाता है. मगर इन बातों में कितनी सच्चाई है इसके बारे में पता कोई नहीं लगा सकता. हाल ही में एक एडल्ट मॉडल (Adult model claim she see future in dream) ने इतना चौंकाने वाला दावा किया है कि उसकी भी बात पर लोगों को कम ही विश्वास हो रहा है. मॉडल ने कहा कि परिवार के मर चुके (Model weird claim dead people come in dream) लोग सपने में आकर उसे बुरी परिस्थितियों से सचेत करते हैं.

कनाडा की पैदा हुईं 24 साल की ओन्लीफैंस मॉडल (Canada onlyfans model) एलिस इरविंग (Alice Irving) ने हाल ही में डेली स्टार से बात करते हुए अपनी जिंदगी से जुड़े ऐसे राज का खुलासा किया जिसे जानकर लोग हैरान हैं. महिला ने दावा किया कि वो एक विच (Model claim she is a witch) यानी डायन है क्योंकि उसे भविष्य में होने वाली चीजें पहले से ही दिख जाती हैं. एलिस ने कहा कि आज के वक्त में डायन होने के वो मायने नहीं हैं जो पहले थे. वो काला जादू करना या टोने-टोटके के बारे में कुछ नहीं जाती मगर उसने जिस बारे में जो दावा किया वो काफी हैरान करने वाला है.

पहले से पता लग जाती है अनहोनी

एलिस ने कहा कि उसे भविष्य में होने वाली घटनाओं का अंदेशा पहले से लग जाता है. उसने बताया कि कम उम्र से ही उसकी आभास करने की शक्ति और अंतर्ज्ञान दूसरों से काफी ज्यादा था. इसलिए उसे पहले से कुछ चीजों का आभास हो जाता था और सपने में होने वाली चीजें दिख जाया करती थीं. महिला ने बताया कि जब वो 12 साल की थी तब उसके पिता को किसी ने गोली मार दी थी जिससे उनकी मौत हो गई. मगर मौत से 2 हफ्ते पहले ही उसे ये सपना आ गया था कि पिता मरने वाले हैं.

सपने में आते हैं मरे हुए रिश्तेदार

यही नहीं, महिला ने एक और चौंकाने वाला दावा किया. उसने कहा कि उसके मरे हुए रिश्तेदार, माता-पिता, दादा-दादी उससे सपने में आकर बात करते हैं और किसी एक नाम के लिए उसे सचेत करते हैं. जब कुछ दिन बाद वो उसी नाम वाले किसी शख्स से मिलती है तो उसे पता चल जाता है कि वाकई उस शख्स के ख्याल सही नहीं है. एलिस ने दावा किया कि उसका दिमाग उसे खतरे से पहले बचपन से ही हिंट दे देता था. महिला ने कहा कि कोई भी इंसान अपने दिमाग की आवाज को सुन सकता है बस शर्त इतनी है कि उसे उन चीजों को छोड़ना पड़ेगा जो शरीर को नुकासन पहुंचाते हैं, चाहे वो ड्रग्स हो, शराब-सिगरेट या कुछ और हो. उसने कहा कि अगर बॉडी स्वस्थ रहेगी तो वो सिग्नल देगी जिसे फॉलो कर के किसी को भी जीवन से जुड़े राज के बारे में पता चल सकता है.

