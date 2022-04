अजीबोगरीब बीमारी के कारण मुस्कुरा नहीं पाती महिला, चेहरा देखकर लोग समझ लेते हैं उदास!

कहते हैं कि इंसान की खूबसूरती का राज होता है उसकी मुस्कान. अगर कोई व्यक्ति मुस्कुराता है तो वो बिना मेकअप के भी बहुत खूबसूरत लगता है. किसी को हंसाना बहुत मुश्किल काम है मगर कॉमेडियन्स ऐसा करते हैं. पर न्यूजीलैंड (New Zealand woman cannot smile due to weird syndrome) की रहने वाली एक महिला को दुनिया में कोई भी नहीं हंसा सकता. वो इसलिए क्योंकि इस महिला को बेहद विचित्र कंडीशन (Weird condition) है जिसकी वजह से वो कभी नहीं मुस्कुरा सकती.

डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार न्यूजीलैंड की रहने वाली 24 साल की (Tayla Clement) अपनी आंखों को दाएं-बाएं नहीं हिला सकतीं. ना ही वो अपनी भौं उठा सकती हैं और ना ही अपनी ऊपरी होंठ हिला सकती हैं. ये सब इस कारण से है क्योंकि टायला को मोबियस सिंड्रोम (Moebius syndrome) है. ये अजीबोगरीब कंडीशन तब होती है जब इंसान के चेहरे की नसें और मांसपेशियां पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाती हैं. ये नसें आंख के मूवमेंट, और चेहरे को एक्सप्रेशन को काबू करती हैं.

टायला ने बताया कि उनका बचपन में लोग खूब मजाक बनाते थे जिससे उनका कॉन्फिडेंस पूरी तरह टूट चुका था. (फोटो: Instagram/@taylaclement)

अजीबोगरीब कंडीशन के कारण हंस नहीं सकती महिला

ये कंडीशन बात करने, खाना चबाने या घोंटने जैसी प्रक्रिया में भी बाधा डालती है. वेबसाइट से बात करते हुए टायला ने बताया कि उनके लिए ये कंडीशन बचपन से ही दर्दनाक रही है. उन्हें बचपन से लोगों ने खूब चिढ़ाया है और उन्हें खुद को अपनाने में भी काफी वक्त लगा है. एक वक्त था जब वो टीवी पर लोगों को देखती थीं और हैरान होती थीं कि कोई भी उनके जैसा क्यों नहीं है. कई लोगों ने उनका मजाक सोशल मीडिया पर भी बनाया था मगर अब उन्होंने अपने ट्रोल्स का मुंह एक सफलता से बंद कर दिया है.

महिला को मिला मॉडलिंग का कॉन्ट्रैक्ट

खबर है कि हाल ही में टायला को मॉडलिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है. उनके शक्ल वाली लड़की को जहां लोग उदास समझ लेते थे, वहीं अब मॉडलिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाने पर हैरानी जता रहे हैं. टायला ने बताया कि जब वो 12 साल की थीं तब उनका एक ऑपरेशन हुआ था जिसमें उनकी जांघ से टिशू निकालकर चेहरे पर लगाए गए थे जिससे वो मुस्कुरा सकें मगर वो सर्जरी सफल नहीं हो पाई और उनका चेहरा और भी ज्यादा बिगड़ गया. उन्होंने काफी चिढ़ाया गया और एक वक्त आया जब वो खुद से नफरत करने लगी मगर धीरे-धीरे जब वो बड़ी हुईं तब उन्होंने खुद को वैसे ही अपनाना शुरू कर दिया जैसी वो हैं. अब उन्हें सोशल मीडिया पर लोग काफी पसंद करते हैं और इंस्टाग्राम पर उन्हें 23 हजार से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं.

