25 साल के युवक को पड़ गई एनर्जी ड्रिंक पीने की लत, ड्रग्स की तरह होने लगा नशा, खुद ले ली अपनी जान!

आजकल एनर्जी ड्रिंक्स (Energy drinks) का मार्केट काफी बढ़ गया है. यूं तो ये कोल्ड ड्रिंक्स (cold drink energy drink difference) की तरह ही होता है मगर इसमें कैफीन की मात्रा ज्यादा होती है जो एक प्रकार का केमिकल कंपाउंड होता है. यूं तो हम कॉफी या फलों के जरिए कैफीन (Caffeine in energy drink) अपने शरीर में लेते ही हैं मगर ज्यादा मात्रा में कैफी शरीर के लिए हानीकारक (caffeine side effects on body) हो सकता है. इसका सबूत है ब्रिटेन का एक शख्स (Britain man dies due to energy drink) जिसकी जान एनर्जी ड्रिंक्स ने ले ली.

द सन वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार 25 साल के जस्टिन बार्थोलोम्यू (Justin Bartholomew) को एनर्जी ड्रिंक की ऐसी लत लगी की उनकी मौत हो गई. रिपोर्ट के मुताबिक उनकी शादी सिर्फ 3 महीने में ही टूट गई तो वो डिप्रेशन से गुजरने लगे. काम में खुद को व्यस्थ रखने के लिए और ऊर्जा से बाकी काम करने के लिए वो रोज रेड बुल जैसी एनर्जी ड्रिंक्स (Man addicted to energy drink dies) पीने लगे. मगर धीरे-धीरे उन्हें एनर्जी ड्रिंक की लत लग गई.

एनर्जी ड्रिंक पीने से हो गई मौत

जस्टिन के पिता ने वेबसाइट को बताया कि बेटे को एनर्जी ड्रिंक की ऐसी लत लगी कि जैसे लोगों को ड्रग्स की लग जाती है. वो और उनके भाई-बहन उन्हें काफी समझाते थे कि वो एनर्जी ड्रिंक पीना छोड़ दें मगर जस्टिन छोड़ ही नहीं पाते थे. फैब डेली की रिपोर्ट के अनुसार ज्यादा एनर्जी ड्रिंक पीने से ही उनकी मौत हो गई.

एनर्जी ड्रिंक पीने से होते हैं ये नुकसान

ब्रिटिश मेडिकल जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटेन में 3 में से 1 बच्चा हफ्ते में 1 बार एनर्जी ड्रिंक जरूर पीता है. जर्नल में बताया गया कि एनर्जी ड्रिंक के काफी साइड इफेक्ट होते हैं. इसको ज्यादा पीने से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, नींद आने में मुश्किल होती है, सिर दर्द होता है और पेट में भी तेज पीड़ा मेहसूस होती है. साथ ही ज्यादा शुगर होने के कारण डायबिटीज की भी समस्या हो सकती है. फैब डेली ने ही अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि इंग्लैंड के एक शख्स को ज्यादा एनर्जी ड्रिंक पीने से हार्ट अकैट आ गया था और वहीं 3 बच्चों की मां लत लगने के कारण 1 दिन में 15 लीटर तक एनर्जी ड्रिंक पीने लगी थी.

