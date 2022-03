28 साल के शख्स ने शरीर पर बनवा लिए 200 टैटू, घरवालों ने कर दिया बेदखल! पुरानी फोटो में पहचान पाना मुश्किल

इन दिनों टैटू (Tattoo) का चलन काफी बढ़ गया है. लोग शरीर के अलग-अलग हिस्सों में टैटू करवाने के लिए पागल रहते हैं. फिर वो टैटू के साइड इफेक्ट्स (Side effects of tattoo) या दर्द के बारे में भी नहीं सोचते. दरअसल, टैटू एक तरह का स्टाइल स्टेटमेंट बनता जा रहा है. कुछ लोग तो हद पार करते हुए शरीर के अधिकतर हिस्से पर टैटू गोदवा लेते हैं. अमेरिका के एक 28 साल (Family disown American man after getting inked) के शख्स ने भी ऐसा ही किया मगर उसे टैटू बनवाने की बड़ी कीमत चुकानी पड़ी.

फ्लोरिडा (Florida, America) के रहने वाले सोरेन लॉरेंसन (Soren Lorenson) को लोग सोशल मीडिया पर नियॉन डीमन (Neon Demon) के नाम से जानते हैं. वो इसलिए क्योंकि सोरेन के शरीर पर इतने टैटू हैं कि वो किसी राक्षस या भूत से कम नहीं लगते. द सन वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार उनके शरीर पर 200 टैटू (200 tattoo on body) हैं जिन्हें उन्होंने शरीर के अलग-अलग हिस्सों पर बनवाया है. हैरानी की बात तो ये है कि सोरेन ने अपना चेहरा भी टैटू से ढक लिया है.

परिवार ने बात करना किया बंद

सोरेन ने बताया कि जब से उन्होंने पूरे शरीर पर टैटू बनवा लिया है तब से उनके परिवार ने उन्हें घर से बेदखल कर दिया है. मगर उन्हें इस बात का ज्यादा अफसोस नहीं है क्योंकि टैटू बनवाना उनका पैशन है. डेली स्टार वेबसाइट से बात करते हुए उन्होंने बताया कि जब से उन्होंने अपने चेहरे पर टैटू करवाया था तब से उनके परिवार के लोगों ने उनसे बात करना छोड़ दिया है. उसने बताया कि उसके माता-पिता भले उससे बात करते हैं मगर वो उसे हमेशा यही कहते हैं कि वो उसे कभी नहीं समझ पाएंगे.

शख्स के शरीर पर 200 टैटू हैं. (फोटो: Instagram/@333neondemon)

पुरानी फोटो में पहचान पाना मुश्किल

सोरेन ने बताया कि उन्होंने जीवन का पहला टैटू 18 साल की उम्र में अपनी दिवंगत गर्लफ्रेंड को श्रद्धांजलि देने के लिए बनवाया था. इसके बाद उन्हें टैटू बनवाने की ऐसी लग लगी कि उन्होंने चेहरे से लेकर आंख की पुतलियों पर भी टैटू बनवा लिया. उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी पुरानी फोटो शेयर की थी जिसमें उन्हें पहचान पाना नामुमकिन सा है. उन्होंने वेबसाइट से बात करते हुए कहा कि वो खुद से प्यार करते हैं और अंदर जैसे हैं वैसे ही बाहर भी हैं. उन्हें दूसरों की परवाह भी है और अपने टैटू से वो प्यार करते हैं.

