28 साल के पुरुष ने दिया बच्चे को जन्म! डेटिंग साइट पर मिले अंजान शख्स के साथ गुजारी थी एक रात

जीव विज्ञान में आने वाले बदलावों के कारण कई ऐसी चीजें सामने आ रही हैं जिनके बारे में जानकर लोग दंग हो जाते हैं. कई बार इन बदलावों को लोग आसानी से अपना नहीं पाते क्योंकि ये बदलाव समाज की आम सोच से काफी अलग होते हैं. हाल ही में ऐसा ही कुछ हुआ जब लोगों को अमेरिका के एक 28 साल के शख्स (28 Year Old Man Gives Birth to Daughter) के बारे में पता चला जिसने साल 2020 में अपनी बेटी को जन्म दिया था.

वेस्ट वर्जिनिया (West Virginia, America) के 28 वर्षीय ऐश पैट्रिक स्कैड (Ash Patrick Schade) का जन्म महिला के रूप में हुआ था मगर वो खुद को पुरुष बनाना चाहते थे. साल 2020 से कुछ साल पहले से वो टेस्टेस्टेरॉन और ऑस्ट्रोजेन ब्लॉकर (testosterone and oestrogen Blocker) का सेवन कर रही थीं जिससे वो ट्रांजिशन कर सकें मगर फरवरी 2020 में उन्हें अचानक पता चला कि वो प्रेग्नेंट हैं.

ऐश हॉर्मोन ट्रीटमेंट पर थीं. उनका जन्म महिला की तरह हुआ था. (फोटो: Instagram/@ashthegoth)

हॉर्मोन ट्रीटमेंट के दौरान ऐश ने दिया बच्चे को जन्म

पीएचडी स्टूडेंट और मेंटल हेल्थ वर्कर के तौर पर काम करने वाले ऐश ने बताया कि वो एक डेटिंग एप पर एक अंजान शख्स से मिले थे जिनके साथ उन्होंने एक रात गुजारी थी. जब ऐश को प्रेग्नेंसी के बारे में पता चला तो वो दंग रह गए और उन्होंने उसी वक्त अपने हॉर्मोन ट्रीटमेंट (Hormone Treatment) को रोक दिया. वो अपने बच्चे को जन्म देना चाहते थे. उसी साल उन्होंने अपनी बेटी रोनन को जन्म दिया.

अपनी बच्ची के जन्म से शख्स बहुत खुश है. (फोटो: Instagram/@ashthegoth)

डॉक्टर्स भी हुए थे ऐश की प्रेग्नेंसी से हैरान

डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक ऐश पिछले काफी वक्त से अपने जेंडर को लेकर मुश्किल में थे. वो तय नहीं कर पा रहे थे कि उन्हें क्या बनना है. मगर जब उन्हें प्रेग्नेंसी की खबर पता चली तो उन्होंने तय किया कि वो बच्चे को जन्म देंगे. उनका कहना है कि लॉकडाउन का वक्त उनके लिए इस वजह से बेहतर गुजरा क्योंकि वो अपनी बेटी को पाल रहे थे. ऐश ने बताया कि वो अपने 28 साल के पति जॉर्डन के साथ रहते हैं जो बच्चे का बहुत ध्यान रखते हैं. ऐश ने कहा कि जब वो प्रेग्नेंट हुए तब वो टेस्टेस्टेरॉन जेल पर थे और ऑस्ट्रेजन ब्लॉकर की भी दवा कर रहे थे. उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स भी ये जानकर हैरान थे कि वो कैसे प्रेग्नेंट हो गए थे. उन्होंने कहा कि वो अपनी प्रेग्नेंसी से बेहद खुश थे.

