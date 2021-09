29 साल की उम्र में महिला ने सेव कर लिए 7 करोड़ रुपये! करोड़पति बनने के लिए बताये बचत के 5 तरीके

कई लोग ऐसे होते हैं जो कम उम्र में ही ज्यादा रुपये कमा लेना चाहते हैं जिससे वो 60 साल से पहले ही रिटायर (Retire) हो जाएं और अपनी लाइफ को एन्जॉय करें. मगर हर किसी के लिए ऐसा कर पाना संभव नहीं होता है. कुछ लोगों की तो सैलेरी ही इतनी नहीं होती है कि वो बड़ी बचत कर पाएं जबकि कुछ लोग पैसे बचाने (Saving Money) से ज्यादा उसे खर्च (Spending Money) करने में लग जाते हैं जिससे उनके पास महीने के अंत में बचत के लायक धनराशि नहीं रह जाती. मगर आज हम जिस लड़की के बारे में आपको बताने जा रहे हैं उसने 29 साल की उम्र में ही इतने रुपये बचा (Girl Saves crores of rupees) लिए कि वो अब 35 साल की उम्र में ही रिटायर (Retire at 35 years of age) होने के सपने देख रही है.

अमेरिका (USA) के लॉस एंजेलिस (Los Angeles) की रहने वाली केटी टी (Caitie T) ने ऐसा काम कर दिखाया है जो उससे दुगनी उम्र के लोग भी कई बार नहीं कर पाते. केटी 29 साल की हैं और वो 35 साल की उम्र में रिटायर होने के सपने देख रही हैं. अपने रिटायरमेंट को सार्थक करने के लिए उसने अभी तक 7 करोड़ (Woman Saves 7 Crore rupees for Retirement) से ज्यादा रुपये सेव कर लिए हैं. केटी बताती हैं कि उन्हें सेव करने का आइडिया एक रिटायर अर्ली कम्यूनिटी से मिला. कम्यूनिटी की वेबसाइट पर वो बचत करने के आइडियाज देते हैं. अब जब केटी सेविंग शुरू कर चुकी हैं तो वो दूसरों को भी सेविंग से जुड़ी अपनी ट्रिक बताती हैं जिसके जरिए वो पैसे सेव कर रही हैं.

ये हैं केटी के बचत करने के 5 तरीके (5 tricks to save money)

अनावश्यक खर्च कम करें

केटी ने बताया कि जब से उन्होंने सेविंग करना शुरू किया तब से ही उन्होंने अनावश्यक खर्चों (Reduce unnecessary spending) को कम कर दिया. पहले वो करीब 17 हजार रुपये जिम की मेंबरशिप देती थीं. महंगे सैलून से बाल और पल्कें सेट करवाने के 44 हजार और 2 हजार रुपये के करीब देती थीं. मगर अब उन्होंने इन सब खर्चों में कटौती की है. कई बार वो ‘नो स्पेंड ईयर’ का रूल फॉलो करती हैं. इसके तहत वो एक साल में सिर्फ जरूरी चीजों के लिए ही खर्च करती हैं, उसके अलावा लग्जरी से जुड़ी किसी चीज पर खर्च नहीं करती हैं.

जहां ज्यादा सैलरी मिले वहां काम करें

केटी बताती हैं कि पहले वो एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में ग्राफिक डिजाइनर के तौर पर काम करती थीं. वहां उनकी सैलेरी कम थी. फिर उन्होंने एक टेक कंपनी में ग्राफिक डिजाइनर की तरह काम करना शुरू कर दिया. यहां उनकी सैलेरी भी बढ़ गई.

जहां भी इंवेस्ट कर सकें, जरूर करें

केटी ने जब सेविंग की शुरुआत की तब उनके खाते में पहले से ही 22 लाख रुपये थे. इसके बाद उन्होंने सेविंग करना शुरू किया. अब वो रिटायरमेंट अकाउंट, इंडेक्स फंड, और हेल्थ सेविंग अकाउंट में पैसे इंवेस्ट करती हैं.

जहां भी रेंट देने से बचने की उम्मीद हो, वहां रेंट बचाएं

कोरोना के कारण केटी अपने माता-पिता के घर पर रहने के लिए आ गईं. तब सो वो उनके साथ ही रह रही हैं. इस वजह से केटी को रेंट (Rent) नहीं देना पड़ रहा है.

अपनी सफलताओं का जश्न मनाएं

केटी ने बताया कि वो भले ही अपनी इंकम का 80 फीसदी (80 percent income) हिस्सा सेव करती हैं, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि वो दोस्तों के साथ इन्जॉय नहीं करतीं या फिर कहीं घूमने नहीं जाती हैं. वो कई बार ट्रिप्स पर जा चुकी हैं और अक्सर फ्रेंड्स के साथ घूमने भी जाती हैं. केटी कहती हैं कि बचत करने के लिए खुद में विश्वास करना जरूर हो ता है कि आप ये कर सकते हैं.