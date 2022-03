30 साल की महिला का मेकअप और कपड़े देख लोग देने लगते हैं ताने, उम्र के हिसाब से तैयार होने की देते हैं सलाह

हमारा समाज महिलाओं के लिए तरह-तरह के नियम-कानून बना देता है और उनसे ये आशा करता है कि वो उसी के हिसाब से चलें. महिलाओं को कैसे चलना है, कैसे बैठना है, क्या पहनना है, कितना बोलना है, कितना हंसना है, ये सब कुछ लोग तय करते हैं. मगर एक अमेरिका की एक महिला (Glamourous American woman beffiting reply to trolls) लोगों के हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जीती है और सोशल मीडिया पर दूसरी महिलाओं को भी यही सलाह दे रही है.

द सन वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका की टिफनी पिचर (Tiffany Pitcher) ने सोशल मीडिया अकाउंट टिकटॉक पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने बताया कि वो 30वें साल (30 year old woman trolled for her looks) में हैं मगर सोशल मीडिया पर अक्सर लोग उन्हें ये सलाह देते हैं कि वो अपनी बढ़ती उम्र के हिसाब से कपड़े पहनें और मेकअप करें. मगर टिफनी को उन लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है.

टिफनी ने लोगों को दिया मुंहतोड़ जवाब

यूं तो टिफनी की इंस्टाग्राम पर छोटी-मोटी फॉलोइंग ही है मगर वो अक्सर ग्लैमरस अंदाज में पोज करती रहती हैं. उन्होंने अपने वीडियो में काफी ग्लैमरस कपड़े पहने और लोगों से कहा कि उन्हें जिन कपड़ों को पहनकर अच्छा लगेगा, जो कपड़े उन्हें खूबसूरत लगेंगे, वो उन्हें ही पहनेंगी. सोशल मीडिया पर इस वीडियो को 4 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं और कई औरतें टिफनी की बात को सपोर्ट कर रही हैं.

लोगों ने दी अपनी प्रतिक्रिया

एक महिला ने कहा कि जब औरतें कम उम्र की होती हैं तब माता-पिता के कहे अनुसार कपड़े पहनती हैं, जब 23-30 साल के बीच होती हैं तब उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि अपने मनमुताबिक कपड़े पहन पाएं. मगर जब वो 30 से ऊपर की हो जाती हैं और उनके पास काफी पैसे भी होते हैं तब उन्हें अपने मनमुताबिक ही कपड़े पहनने चाहिए. एक महिला ने तो यहां तक कह दिया कि उसका जैसे मन करेगा वो वैसे तैयार होगी, 30 साल के बाद कोई उसे नहीं बताएग कि उसे कैसे कपड़े पहनने हैं. कई लोग तो ये तक मानने को तैयार नहीं हैं कि टिफनी 30वें साल में प्रवेश कर चुकी हैं. एक ने लिखा कि उसे लगा टिफनी 22 साल की है.

