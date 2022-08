क्या सनातन धर्म में हैं 33 करोड़ देवी-देवता? शख्स ने बताई मान्यता की सच्चाई! वायरल हो रहा वीडियो

सनातन धर्म (Sanatan Dharma) के अनुयायी भारत में तो हैं ही, मगर विदेशों में भी बढ़ते जा रहे हैं. धीरे-धीरे लोगों का जुड़ाव इस महान और प्राचीन धर्म से जुड़ता जा रहा है. अब जो धर्म जितना पुराना होगा उससे जुड़ी मान्यताएं भी उतनी पुरानी होती हैं. मगर समय के साथ इन मान्यताओं को लेकर आम लोगों के बीच कई तरह की अफवाहें भी फैलने लगती हैं जो समय के साथ जड़ होती जाती हैं और लोग उसे ही सच मान लेते हैं. इन दिनों एक शख्स का वीडियो वायरल (33 crore or 33 koti devi devta) हो रहा है जो इस धर्म से जुड़ी एक पुरानी अफवाह को दूर कर रहा है.

आपने अक्सर लोगों से सुना होगा कि हिन्दू धर्म में 33 करोड़ देवी-देवता (Does Hindu religion has 33 crore God and Goddess) हैं. इस बात को लेकर आधुनिक सोच रखने वाले लोग सवाल उठाते हैं और कई बार धर्म का मजाक भी बनाते हैं. सनातन धर्म के कई अनुयायी इसका जवाब भी ठीक तरह से नहीं दे पाते और उन्हें इस विवाद में हार जाना पड़ता है कि किसी धर्म में इतने ज्यादा देवी-देवता आखिर (33 koti devi devta concept explained) क्यों हैं. मगर ये महज एक अफवाह जिसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है.

33 crore Gods pic.twitter.com/zZjDel6PaV — bhaavna arora (@BhaavnaArora) August 9, 2022



33 उच्च कोटि के देवी-देवता

ट्विटर यूजर भावना अरोड़ा ने एक डिजिटल शिक्षक का वीडियो पोस्ट किया है जो लोगों को 33 करोड़ देवी-देवता वाली मान्यता की सच्चाई बता रहे हैं. शख्स ने खास तरीके से लोगों के इस भ्रम को दूर किया और बताया कि इसकी हकीकत क्या है. शख्स ने बताया कि वेद-पुराणों में सनातन धर्म में 33 कोटि देवी-देवताओं का जिक्र है. संस्कृत शब्द में कोटि के दो अर्थ हैं. पहला है प्रकार और दूसरा है करोड़. अनुवादकों ने प्रकार को करोड़ समझकर ये प्रचलित कर दिया कि सनातन धर्म में 33 करोड़ देवी-देवता हैं मगर सच तो ये है कि 33 करोड़ नहीं, 33 उच्च कोटि यानी 33 उच्च प्रकार के देवी-देवता हैं.

वीडियो हो रहा वायरल

इस वीडियो में शख्स ने उन सभी 33 कोटि देवी-देवताओं के नाम बोर्ड पर लिखकर सबका भ्रम दूर किया. ये 33 देवी-देवता हैं, 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार शामिल हैं. वीडियो में शख्स ने हर देवी-देवता का नाम स्पष्टता से बोर्ड पर लिखा है. ये वीडियो इन दिनों कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रहा है. ट्विटर पर इस वीडियो को 2 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं जबकि कई लोगों ने कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है.

