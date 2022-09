शख्स के अकाउंट में अचानक आ गए अरबों रुपये, एक झटके में बन गया दुनिया का 25वां सबसे अमीर आदमी

सोचिए कि एक सुबह आप सोकर उठें और अपने फोन में नोटिफिकेशन देखें कि आपके अकाउंट में अरबों रुपये आ गए हैं तो आप क्या करेंगे? बेशक आप चौंक जाएंगे क्योंकि रातोंरात अकाउंट में अरबों रुपये आना छोटी बात नहीं है. ऐसा ही कुछ अमेरिका के एक शख्स के साथ हुआ जब उसने देखा कि उसके खाते में 3400 अरब रुपये (Man gets 3400 billion rupees in account by mistake) से ज्यादा आ चुके हैं, और वो कुछ देर के लिए दुनिया का 25वां सबसे अमीर आदमी (Man becomes 25th richest man of the world for few hours) बन गया है.

डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार जून 2021 में लूसियाना (Louisiana, America) के रहने वाले डैरेन जेम्स (Darren James) और उनका पूरा परिवार तब दंग रह गया जब डैरेन ने अपने फोन पर एक नोटिफिकेशन देखा जिसमें लिखा था कि उनका अकाउंट 50 अरब डॉलर (50 billion dollars credited in man’s account) से क्रेडिट हुआ है. जैसे ही उन्होंने बैंक खाता चेक किया, वैसे ही उनका हलक सूख गया क्योंकि उन्होंने कभी इतनी ज्यादा धनराशि नहीं देखी थी. उन्होंने कहा कि इतने जीरो पहले कभी उन्होंने किसी नंबर के आगे लगे नहीं देखे थे.

डैरेन ने खाते में रुपये देखते ही तुरंत बैंक को फोन कर बता दिया. (फोटो: Daily Star)

25वें सबसे अमीर आदमी बन गए थे डैरेन

रिपोर्ट की मानें तो दो बच्चों के पिता डैरेन के अकाउंट में ये रुपये आने के बाद वो कुछ देर के लिए दुनिया के 25वें सबसे अमीर आदमी बन गए थे. वो वर्जिन ग्रुप के मालिक रिचर्ड ब्रैनसन से भी 10 गुना ज्यादा अमीर बन गए थे. रुपये आने के बाद डैरेन डर गए और सोचने लगे कि अगर इतने रुपये अचानक आए हैं तो उसकी जांच के लिए उनके घर पर भी लोग पहुंच जाएंगे. उन्होंने तुरंत अपने बैंक में फोन किया और इस बारे में जानकारी दी.

बैंक ने 3 दिनों तक पैसा कर दिया फ्रीज़

डैरेन ने परिवार से कहा कि वो रुपये ना ही उन लोगों ने कमाया है और ना ही किसी ने दिया है, ये एक गलती का नतीजा है इसलिए बैंक को इसके बारे में बताना बेहद जरूरी है. डैरेन खुद लुसियाना डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक सेफ्टी में पहले लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर के पद पर काम करते थे और अब रियल एस्टेट एजेंट बन गए थे. उन्होंने जब अपने बैंक ‘चेज़’ को सूचित किया तो उन लोगों ने जांच कर उस अमाउंट को फ्रीज़ कर दिया. लगभग 3 दिन वो रुपये डैरेन के अकाउंट में रहा मगर वो उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते थे. रविवार, सोमवार और मंगलवार तक अकाउंट में रहने के बाद वो पैसा अकाउंट से चला गया था.

