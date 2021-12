लाख कोशिशों के बाद भी महिला के माथे से नहीं जाती शिकन! रिंकल देखकर सोशल मीडिया पर चिढ़ाने लगते हैं लोग

बढ़ती उम्र के साथ चेहरे पर रिंकल (Wrinkle on Face) यानी शिकन आ जाना स्वभाविक होता है. ये रिंकल सबसे ज्यादा लोगों के माथे पर दिखाई देते हैं. भौएं ऊपर चढ़ाते ही माथे पर जो लकीरें (Wrinkle Lines on Forehead) आ जाती हैं, वो साफ बताती हैं इंसान की उम्र बढ़ रही है. यूं तो कई लोगों के माथे की शिकन कम उम्र से भी आने लगती है मगर एक महिला ऐसी है जिसके माथे की शिकन हर वक्त रहती (Woman Permanent Wrinkles on forehead) है. चाहे वो भौएं सिकोड़े या उन्हें सीधा कर ले, उसके माथे की शिकन लाख कोशिशों के बावजूद भी गायब नहीं होती.

36 साल की किम होल्टे (Kim Hoeltje) टिकटॉक के साथ-साथ इंस्टाग्राम पर भी काफी फेमस हैं. इंस्टा पर वो अक्सर खाने-पीने से जुड़ी फोटोज शेयर करती हैं और अपने वीडियोज भी पोस्ट करती हैं मगर एक चीज के लिए उन्हें हमेशा ट्रोल किया जाता है. वो है उनके माथे के रिंकल्स (Woman trolled for Forehead Wrinkles). द सन वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार किम ने हाल ही में टिकटॉक पर एक वीडियो शेयर कर इस बारे में बताया कि कैसे लोग उन्हें उनके रिंकल के लिए ताने मारते हैं.

लोग देने लगते हैं प्लास्टिक सर्जरी करवाने की नसीहत

किम ने बताया कि लोग उन्हें कमेंट कर बोटॉक्स लेने के लिए और चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करवाने के लिए कहते हैं. कई लोग तो उनकी उम्र पूछने लगते हैं और कहते हैं कि वो अपनी असली उम्र से काफी ज्यादा की लग रही हैं. एक ने तो यहं तक कह दिया कि ऐसा लगता है जैसे उन्होंने अपना चेहरा प्रेस के नीचा रख दिया था. हालांकि किम को अपने ट्रोल्स की बातों से फर्क नहीं पड़ता है.

सोशल मीडिया पर लोगों ने की किम की तारीफ

उन्हें सोशल मीडिया पर बहुत लोग सपोर्ट करते हैं और उनके काम की तारीफ भी करते हैं. एक शख्स ने उनके सपोर्ट में लिखा कि हमें लोगों के शरीर पर टिप्पणी करना बंद कर देना चाहिए ना ही उन्हें बताना चाहिए कि उन्हें अपने शरीर के साथ कैसे पेश आना है. एक और शख्स ने किम की तारीफ करते हुए उन्हें खूबसूरत बताया और कहा कि एडल्ट्स को ऐसी बातें कभी नहीं कहनी चाहिए. किम अब लोगों को ये शिक्षा देती हैं कि इंसान को खुद को वैसे ही अपनाना चाहिए जैसे वो असल में हैं. किम ने कहा कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है कि लोग उन्हें देखें कि वो किस तरह से बूढ़ी हो रही हैं.

