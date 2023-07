Viral Video: शादीशुदा मर्द के लिए भिड़ गईं 4 औरतें, फाड़ डाले एक दूसरे के कपड़े, खूब चले लात-घूंसे!

लोग अक्सर अपना आपा खो बैठते हैं और ऐसे कदम उठा लेते हैं जिसके बाद उन्हें ही शर्मिंदा होना पड़ता है. वो ये नहीं सोचते कि कुछ देर खुद की भआवनाओं पर काबू पाने से वो बड़ी लड़ाई को रोक सकते हैं. ऐसा ही अमेरिका में 4 औरतों (4 women fight for married man viral video) ने एक कसीनो में किया जब वो एक ही पुरुष (Women fighting in hotel viral video) के लिए आपस में भिड़ गईं. चारों ने इतनी लड़ाई की कि उन्हें अपने कपड़ों तक का ख्याल नहीं हुआ. अब उनका वीडियो वायरल हो रहा है.

डेली स्टार न्यूज वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार ये मामला 9 जुलाई को लास वेगास (Las Vegas, USA) के विन होटल में हुआ था. पत्नी और उसकी सहेली, पति की प्रेमिका (Wife fight with husband’s girlfriend video) और उसकी सहेली से भिड़ गईं. पत्नी को अपने पति के अफेयर के बारे में पता चला तो वो आग बबूला हो गई और सहेली के साथ कसीनो पहुंच गई. वहां पर एक पोकर का टूर्नामेंट चल रहा था. प्रेमिका का नाम डेनियल पर्टुसिएलो (Danielle Pertusiello) और अमांडा कोलाडो (Amanda Collado) को पत्नी और उसकी सहेली ने बाथरूम के पास ही घेर लिया और झगड़ने लगी.

