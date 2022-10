8 बच्चों की मां सिर्फ 40 साल की उम्र में बन गई नानी! सोशल मीडिया पर लोग उड़ाने लगे मजाक

किसी भी महिला के लिए मां बनना सुखद अनुभव हो सकता है मगर मां बनने का पूरा सफर काफी मुश्किल होता है. वहीं अगर किसी महिला को ये सफर कई बार तय करना पड़े तो उनकी चुनौतियां काफी बढ़ जाती हैं. ऐसा ही ब्रिटेन की एक महिला (Britain woman become grandmother at 40) के साथ हुआ जिसने इस सफर को एक-दो बार नहीं, बल्कि 8 बार तय किया. अब वो कम उम्र में नानी (woman become young grandmother) भी बन गई हैं जिसके बाद उन्हें लोगों की आलोचना सुननी पड़ रही है.

डेली स्टार वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार बर्मिंघम के सेली ओक (Selly Oak, Birmingham) में रहने वाली 40 साल की मैरी बूचन (Marie Buchan) हाल ही में नानी बनी हैं. उनकी बड़ी बेटी ने एक बेटे को जन्म दिया है. मैरी खुद 8 बच्चों की मां (woman 8 children) हैं. उनके सभी बच्चों की उम्र 10 साल से लेकर 22 साल तक है. वो जब 18 साल की थीं तब उन्होंने अपनी बड़ी बेटी को जन्म दिया था. वहीं उनकी बड़ी बेटी अब 22 साल की उम्र में मां बन चुकी है.

40 साल की उम्र में बन गई नानी

बर्मिंघम मेल से बात करते हुए मैरी ने कहा कि उनकी बेटी ने एक बेटे को जन्म दिया है जिसका नाम जेडन रखा है. इसी के साथ वो नानी बन गई हैं और उन्हें इस बात की बहुत खुशी है क्योंकि बूचन परिवार अब बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि बेटा 5 हफ्ते का है और उसे देखकर मैरी खुद को 40 साल की उम्र में ही बूढ़ा समझने लगी हैं, हालांकि, उन्हें इस बात का कोई दुख नहीं है क्योंकि जिंदगी तेजी से बीत रही है.

सोशल मीडिया पर लोग करते हैं ट्रोल

उन्हें अगर किसी बात का दुख है तो वो लोगों के सोशल मीडिया रिएक्शन का. जब लोगों को ये पता चलता है कि उनके 8 बच्चे हैं तो वो उनका मजाक बनाते हैं और उन्हें भद्दी बातें भी कहते हैं. रिपोर्ट के मुताबिक देश में रहने का खर्च बढ़ने के कारण उन्हें खाने के लिए फूड बैंक की मदद लेनी पड़ी. उनके बच्चों की संख्या पर लोग टिप्पणी करते हैं और उन्हें ठग कहते हैं क्योंकि वो सरकार से बच्चों के लिए पैसों के तौर पर मदद लेती हैं. कुछ लोगों ने तो उन्हें सोशल मीडिया पर मर जाने तक की बात कह दी. वो अभी सरकारी भत्तों पर गुजारा कर रही हैं और नौकरी की तलाश में हैं.

Tags: Ajab Gajab news, Trending news, Weird news