8 बेटियों की मां को बच्चों की बहन समझ लेते हैं लोग! फिटनेस में कम उम्र की औरतों को देती है टक्कर

इंसान अगर अपनी सेहत (How to stay fit) को अच्छा रखेगा तभी वो अपनी असल उम्र से कम लग सकता है. दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस बात को फॉलो करते हैं और उनको देखकर ये पता ही नहीं लगाया जा सकता है कि उनकी उम्र कितनी है. पहले भी हमने आपको कई ऐसे लोगों के बारे में बताया है मगर आज हम जिस महिला के बारे में बताने जा रहे हैं उसे देखकर आप कह ही नहीं सकते कि वो 8 बच्चों की मां (Mother of 8 daughters fit body) है. उसकी फिटनेस कम उम्र (Woman looks younger than daughters) की औरतों से भी बेहतर है.

स्कॉटलैंड (Scotland) की रहने वाली लूइस यंग (Louise Young) 45 साल की हैं और 8 बेटियों की मां हैं. मगर हैरानी की बात सिर्फ ये नहीं है. हैरानी इस बात की भी है कि महिला की फिटनेस (45 year old woman fitness) और फिजीक देखकर कोई भी उसकी असली उम्र के बारे में पता नहीं लगा सकता है. इंस्टाग्राम पर लूइस अक्सर अपनी बेटियों के साथ फोटो डालती हैं और फैंस धोखे में आ जाते हैं कि वो उनकी मां है या बड़ी बहन.

8 बेटियों की है मां

डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार लूइस की 8 बेटियों में से 3 की शादी हो चुकी है. 5 बेटियां अभी भी उनके साथ घर पर ही रहती हैं. इंस्टाग्राम वो अपनी बेटियों के साथ कभी ग्लैमरस फोटोज पोस्ट करती हैं तो कभी जिम में एक्सरसाइज करते हुए भी फोटो शेयर करती रहती हैं. इसके अलावा वो कई बार अपने घर से जुड़े वीडियोज को भी पोस्ट करती रहती हैं और साथ में रोजमर्रा के काम से जुड़े वीडियोज भी शेयर करती हैं.

सोशल मीडिया पर अक्सर वायरल होती है महिला की फोटो

सोशल मीडिया पर लूइस को लोग वंडर वुमन कहते हैं क्योंकि वो अकेले ही इतना काम करती हैं जिसे देखकर लोग हैरान हो जाते हैं. हर कोई उनसे सोशल मीडिया पर ये जानने की कोशिश करता है कि आखिर इस उम्र में, इतने बच्चे हो जाने के बाद भी वो इतनी फिट और यंग कैसे लगती हैं. वैसे उनके कुछ वीडियोज इस बात को बताते हैं कि उनके यंग दिखने का क्या राज है. लूइस जिम में बहुत पसीना बहाती हैं. वो अपनी बेटियों के साथ भी जिम जाती हैं. कुछ दिन पहले ही उन्होंने एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने लिखा कि वो बेटियों के साथ वर्कआउट कर रही हैं. उनकी एक जिम फोटो पर एक शख्स ने लिखा कि वो ये समझने कि कोशिश कर रहा है कि आखिर उनमें से मां कौन सी है.

