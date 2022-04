घर के बेसमेंट में 5 महीनों से रह रहा था खौफनाक जीव का परिवार, खर्राटों की आवाज से चला मकान मालिक को पता

आमतौर पर हमारे घरों में, हमारे परिवार के अलावा कई और जीव भी रहते हैं. चूहे, छिपकलियां, कीट-पतंगे या फिर हमारे पालतू जानवर. मगर क्या कभी आपने सुना है कि किसी इंसान के घर में उनके अलावा महीनों से एक खौफनाक जीव का पूरा परिवार रह रहा हो और उन्हें इस बात की खबर ही ना हो. ऐसा ही वाकया हाल ही में देखने को मिला अमेरिका में जहां एक घर के बेसमेंट में खौफनाक जीव (Dangerous animal living under house in America) अपने परिवार के साथ महीनों से रहा रहा था.

डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार ये घटना कैलिफोर्निया के साउथ लेक ताहोई (South Lake Tahoe, California) की है. यहां एक घर में रहने वाला परिवार पिछले कुछ वक्त से ये दावा कर रहा था कि उन्हें अजीबोगरीब आवाजें (Family heard weird noises from under the house) सुनाई देती हैं. खर्राटे की आवाज या फिर गुर्राने की आवाजें. उन्होंने कई बार अपने पड़ोसियों से भी इस बारे में पूछा मगर उन्होंने कहा कि उन्हें इस तरह की कोई आवाज नहीं सुनाई देती.

भालू लगभग 5 महीनों से घर के नीचे रह रहे थे. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

हाइबरनेशन पूरा करने के लिए घर में घुस गए होंगे भालू

मगर पिछले हफ्ते से उन्हें ये आवाजें काफी तेज सुनाई देने लगीं और तब उन्हें लगा जैसे उनके घर के आसपास भालू (5 bears lived under house in California) हैं. हालांकि, वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो कहां हैं. परिवार ने तुरंत ही बियर लीग (Bear League) नाम की एक संस्था से जुड़े लोगों को बुलाया जो भालुओं की देखभाल का काम करते हैं. जब उन्होंने घर की तलाशी ली, तब जाकर उन्हें घर के निचले हिस्से में चौंकाने वाली चीज नजर आई. लोगों ने देखा कि घर के निचले हिस्से में एक मादा भालू और उसके 4 बच्चे रह रहे हैं.

5 भालुओं को निकाला गया घर से बाहर

इस मामले का जिक्र फेसबुक पर करते हुए उन्होंने लिखा कि संभवता अपनी शीतनिद्रा को पूरा करने के लिए भालू घर के नीचे घुस गए होंगे और संभवतया दिसंबर महीने से यहां रह रहे होंगे. जब आसपास के लोगों ने भालू को देखा तो वो पहचान गए कि वो भालू उस इलाके में पहले भी दिख चुका है मगर तब उसके पास 3 बच्चे थे. ग्रुप से जुड़े लोगों ने दावा किया कि भालू ने पिछले साल एक दूसरे भालू के बच्चे को गोद ले लिया होगा और वे पांचों मिलकर उस घर के नीचे रहने लगे. 20 अप्रैल के आसपास भालू का परिवार नींद से जागा होगा और तब उन्होंने बाहर जाने का मन बनाया होगा.

