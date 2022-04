5 बच्चों की 51 वर्षीय दादी ने दिया बच्चे को जन्म, ज्यादा उम्र में मां बनने पर लोगों ने किया ट्रोल

समाज ने इंसानों के लिए अपने हिसाब से हर चीज के लिए उम्र तय कर दी है. 21 तक पढ़ाई, फिर नौकरी और 27 तक शादी. अलग-अलग समाज में ये उम्र ऊपर-नीचे हो सकती है मगर अमूमन इसी के भरोसे लोग समाज में रहते हैं. जब कोई तय किये गए पड़ावों के हिसाब से नहीं रहता है तो लोग उनकी आलोचना करने लगते हैं जैसे आजकल अमेरिका की एक दादी मां (American grandmother of 5, give birth to 7th child) की आलोचना हो रही है. वो इसलिए क्योंकि महिला ने अपने 7वें बच्चे को जन्म दिया है.

अमेरिका के मिसूरी (Missouri, America) की रहने वाली किंबर्ली चैस्टीन (Kimberly Chasteen) ने साल 1987 में अपने पहले बच्चे को जन्म दिया था. तब वो महज 16 साल की थीं. अब तक उनके 6 बच्चे (51 year old mother of 6 children give birth to 7th child) हो चुके थे. उनकी सबसे बड़ी बेटी जेसिका 33 साल की है, दूसरे नंबर पर कायला 33 साल की है, तीसरे पर बेटा रिचर्ड है जो 31 साल का है, फिर 20 साल का ब्लेक है, पांचवें पर 19 साल की ब्रायर है और आखिर में 17 साल का बेटा बैलिन है.

23 लाख रुपये खर्च कर सातवें बच्चे को दिया जन्म

यही नहीं, किंबर्ली के 5 नाती-पोते भी हैं मगर उन्हें इस उम्र में भी सातवें बच्चे की चाहत थी. तीन साल पहले जब वो अपने नए पार्टनर से मिलीं तो उन्होंने उनके साथ बच्चा प्लान किया हालांकि इस बच्चे को पैदा करने के लिए उन्होंने आईवीएफ तकनीक को अपनाया. उन्होंने करीब 23 लाख रुपये (Woman spent 23 lakh rupees on IVF procedure) खर्च कर इसी साल अपने सातवें बच्चे टायरीक को जन्म दिया है.

लोगों ने महिला की आलोचना की

द सन वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार किंबर्ली ने प्रेग्नेंट होने के लिए डोनर एग का इस्तेमाल किया था. किंबर्ली के दो बार पहले ही फैलोपियन ट्यूब्स को बंद किया जा चुका है. डॉक्टरों ने उन्हें चेतावनी दी थी कि ट्यूब बंद होने के बाद उनके टिशू डैमेज हो चुके थे जबकि एग की क्वालिटी भी काफी वीक हो चुकी थी. मगर उन्होंने ठान लिया था कि वो बच्चे को जन्म देंगी. एक ओर जहां वो और उनका परिवार इस बच्चे से खुश हैं, वहीं सोशल मीडिया पर लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं. एक शख्स ने हैरानी जताई कि महिला को ये कदम उठाने के लिए आखिर डॉक्टरों ने कैसे इजाजत दे दी. जबकि एक शख्स ने कहा कि बच्चा जब तक 25 का होगा, तब तक शायद महिला इस दुनिया में ही ना रहे. तीसरे शख्स ने महिला के लिए कहा कि ये बेहद गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है.

