14 साल छोटी सहेली से शादी, 52 की उम्र में पहली बार बनी मां! महिला को लोग समझ लेते हैं बच्चों की दादी

आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि प्यार अंधा होता है. बहुत बार लोगों को प्यार जिंदगी के ऐसे मोड़ पर मिलता है जब उन्हें उसकी उम्मीद नहीं होती है. इसी प्रकार एक इंग्लैंड की महिला (Woman first time mother at 52) के साथ भी हुआ. पति के मर जाने के बाद उसे एक औरत से प्यार हुआ, फिर बुढ़ापे की दहलीज पर वो मां बन गई. जो खुशियां उसे पति से नहीं मिल पाईं, वो अपनी पत्नी (Old woman married another woman) के साथ रहते हुए उसने हासिल की. लोग उसे ट्रोल करते हैं, पर उसे अब लोगों की बातों का फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका मानना है, ‘कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना!’

वेस्ट यॉर्कशायर की रहने वाली 56 साल की अमांडा फू-रायलैंड (Amanda Foo-Ryland) दो जुड़वां बच्चों की मां हैं. उनकी पत्नी का नाम सारा (Sarah) है जो 42 साल की हैं. अमांडा की मुलाकात कीथ नाम के शख्स से साल 1997 में हुई थी और 2000 में उनकी शादी हो गई थी. कीथ उनसे 23 साल बड़े थे. अमांडा एक हिप्नोथेरापिस्ट हैं और साल 2011 में काम के ही दौरान उनकी मुलाकात सारा से हुई. सारा सबसे पहले कीथ की दोस्त बनी और तीनों अच्छे दोस्त बन गए.

महिला का मानना है कि उम्र सिर्फ एक संख्या है और इसलिए उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो इतनी ज्यादा उम्र में मां बनी है. (फोटो: Instagram/fooryland)

सारा से कर ली शादी

साल 2014 में कीथ को पेट के कैंसर का पता चला. उस दौरान उन्होंने सारा से अनुरोध किया कि वो अमांडा का साथ दें और मुश्किल वक्त में उनके साथ ही रहें. 6 महीने बाद ही उसी साल कीथ की मौत हो गई और अमांडा को संभालने के लिए सारा हमेशा मौजूद रहीं. एक बार दुख की घड़ी में सारा, अमांडा को सांत्वना दे रही थीं जब दोनों ने एक दूसरे को किस कर लिया और दोनों को ही अच्छा एहसास हुआ. धीरे-धीरे दोनों का प्यार बढ़ने लगा और वो पुर्तगाल जाकर सेट हो गए जहां आज भी दोनों रह रहे हैं. साल 2016 में अमांडा और सारा ने शादी कर ली. अमांडा को बच्चे पैदा करने का बहुत मन था पर उन्हें कीथ के साथ वो खुशी नहीं मिल पाई.

52 साल की उम्र में बनी मां

पर सारा के साथ रहते हुए उन्होंने आईवीएफ के जरिए बच्चा करने का प्लान किया. साल 2017 में आईवीएफ का प्रोसेस शुरू हुआ. सारा के एग और अंजान स्पर्म डोनर के स्पर्म से प्रोसेस को शुरू किया गया और उसके जरिए अमांडा प्रेग्नेंट हो गईं. दोनों को अक्टूबर 2018 में पता चला कि अमांडा प्रेग्नेंट हैं. मई 2019 में अमांडा ने 52 साल की उम्र में अपने जुड़वां बच्चों, नोहा और जैसपर को जन्म दिया. दोनों बच्चे अब 4 साल के हो गए हैं और दोनों मांए बच्चों को बहुत प्यार करती हैं. हालांकि, अमांडा को लोग बच्चों की दादी समझ लेते हैं. कई बार तो लोग अमांडा को मतलबी महिला कहते हैं क्योंकि उनका मानना होता है कि उन्होंने अपनी जरूरतों के लिए बच्चे पैदा किए. पर अमांडा उनकी बातों को नहीं सुनतीं. वो अपने बच्चों के साथ खुश हैं और आगे जिंदगी भी उत्साह के साथ जीना चाहती हैं.

