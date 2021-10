OMG: महिला की असली उम्र का अंदाजा नहीं लगा पाते लोग, कम उम्र के मर्द करने लगते हैं फ्लर्ट!

आपने कई ऐसे लोगों को देखा होगा जो अपनी असली उम्र से छोटे लगते होंगे. उन्हें देखकर लोग अक्सर धोखा खा जाते हैं. हाल ही में इंग्लैंड (England) की एक महिला ने एक लाइफ सीक्रेट शेयर किया है. महिला ने बताया कि उसे लोग काफी कम उम्र (Woman looks younger than her real age) का समझते हैं. और कई बार कम उम्र के मर्द उससे फ्लर्ट (Young men flirt with older woman) करने लगते हैं. महिला को देखकर बड़े और छोटे सभी हैरान हो जाते हैं.

इंग्लैंड के एसेक्स (Essex) में रहने वाली लिजा लौरे (Liza Laure) 52 साल की हैं. मगर लोग उन्हें 30 साल की समझ लेते हैं. हाल ही में मिरर वेबसाइट से बात करते हुए लिजा ने अपनी लाइफ से जुड़े कई एक्सपीरियेंस को शेयर किया. लिजा ने कहा- “मुझे इस बात से कई बार गर्व मेहसूस होता है जबकि कई बार शर्मिंदगी होती है कि लोग मेरी असली उम्र का अंदाजा नहीं लगा पाते.” उन्होंने कहा कि जब मैं छोटी थी तब मुझे लोगों को इतने कॉम्प्लीमेंट नहीं मिलते थे जितने अब मिलने लगे हैं. लिजा ने बताया कि उन्होंने कभी एंटी रिंकल इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं किया है.

लिजा कई ब्यूटी प्रतियोगिताओं में भी भाग ले चुकी हैं. (फोटो: Instagram/@lizalaurequeen)

लिजा ने कहा- “जब मुझे कम उम्र के लड़के अप्रोच करते हैं तो मुझे हंसी आती है क्योंकि मुझे लगता है कि मैं उनके मां की उम्र की हूं. हालांकि मैं उनकी बातों को नजरअंदाज कर देती हूं. मुझे समझ आता है कि लोग मुझे मक्खन लगा रहे हैं मगर जब वो मेरी तारीफ करते हैं तो मैं सिर्फ थैंक्यू बोल देती हूं.” लिजा ने बताया कि वो महंगे सामानों को खरीदने में विश्वास नहीं करती हैं. वो ऑलिव ऑयल मेकअप रिमूवर का इस्तेमाल करती हैं जो सिर्फ 500 रुपये का मिलता है. उन्होंने बताया कि उनको कई कीमती सामानों से एलर्जी है जिसके कारण वो सस्ते सामान इस्तेमाल करती हैं. उन्होंने कभी बोटॉक्स का इस्तेमाल नहीं किया है. लिजा ने बताया कि वो कुछ-कुछ वक्त में अपने होंठ पर आलू काटकर लगाती हैं. उन्होंने कहा कि वो पहले काफी शर्मीली हुआ करती थीं. साल 2016 में उन्होंने एक ब्यूटी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था जिसके बाद से उनका कॉन्फिडेंस काफी बढ़ गया. अब वो मॉडलिंग करती हैं और कई ब्यूटी प्रतियोगिता में हिस्सा लेती हैं.