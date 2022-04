15 साल की युवतियों ने बॉयफ्रेंड्स की तलाश में लिखा था संदेश, 56 साल बाद बंद बोतल में मिले लेटर

टिंडर और बंबल जैसे डेटिंग एप्स (How to use dating apps) के जमाने में बॉयफ्रेंड-गर्लफ्रेंड बनाना बेहद आसान हो गया है. राइट स्वाइप कर किसी के साथ भी डेट पर चले जाओ और लेफ्ट स्वाइप कर उन्हें नापसंद कर दो. मगर डेटिंग एप्स या डेटिंग कल्चर से पहले का दौर ऐसा नहीं था. तब लोगों को बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बनाने के लिए काफी कोशिश करनी पड़ती थी. इस बात का सबूत हाल ही में इंग्लैंड में मिला. यहां 56 साल पुराने लिखित संदेश (56 year old letter of girls found in bottle) प्राप्त हुए हैं जिसे दो युवतियों ने बॉयफ्रेंड्स की तलाश में लिखे थे.

इंग्लैंड के नॉर्थ लिंकनशायर (North Lincolnshire, England) में स्कनथॉर्प लिटर पिकर्स ग्रुप (Scunthorpe Litter Pickers group) है जो कूड़ा और और उसमें से काम की चीजें बीनने का काम करता है. हाल ही में इस ग्रुप के लोगों को एक बोतल मिली जिसमें एक कागज पर लिखा संदेश मिला जो करीब 56 साल (Bottle containing note of girls searching boyfriends found) पुराना था. हैरान की बात ये थी ना ही बोतल को नुकसान पहुंचा था और ना ही कागज फटा था.

महिलाओं का पता लगा लिया गया है और ये लेटर उन्हें सौंप दिया जाएगा. (फोटो: Tracey Gnomey/Facebook)

कांच की बोतल में मिला 56 साल पुराना लेटर

द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार ये चिट्ठी 2 युवतियों ने 9 अगस्त, 1966 को लिखी थी जिसमें वो अपने लिए बॉयफ्रेंड्स की तलाश कर रही थीं. युवतियों का नाम जेनिफर कोलमेन (Jennifer Coleman) और जेनेट ब्लैंकली (Janet Blankley) था. हाथ से लिखे इस नोट में दोनों ने अपने रूप रंग के बारे में विस्तार से बताया था और लिखा कि जो भी उन दोनों के साथ रिलेशनशिप में आना चाहता है उन्हें फोटो भी मुहैया कराई जाएगी. उनकी मांग थी कि उनका बॉयफ्रेंड 16 साल से कम का नहीं होना चाहिए और 18 से ज्यादा का नहीं होना चाहिए. साथ में लड़कियों ने अपने घर का पता भी लिख दिया था.

जेनिफर को लोगों ने खोज निकाला

चिट्ठी देखकर सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा कि ये टिंडर के पहले के दिनों की झलक है. फेसबुक ग्रुप पर चिट्ठी की फोटो शेयर करने के बाद पता चला कि जेनिफर को खोज लिया गया है जो अब 71 साल की हो चुकी हैं. उन्हें चिट्ठी लौटाने के लिए भी प्रक्रिया की जा रही है. बीबीसी से बात करते हुए जेनिफर ने कहा कि वो और जेनेट 15 साल की थीं तब उन्होंने ये नोट लिखा था और नदी में डाल दिया था.

जेनेट का भी लगा पता

जेनेफर ने बताया कि वो जेनेट के संपर्क में सालों से नहीं हैं क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गई थीं. मगर फेसबुक पर इस पोस्ट के कमेंट में नॉर्थ इंग्लैंड के आर्काइव्स और रिकॉर्ड एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन ने कमेंट कर बताया कि वो जेनेट ब्लैंकली के भी संपर्क में हैं. उन्होंने जेनेट के बेटे और भाई से संपर्क करने की कोशिश की है और उम्मीद है कि उनसे संपर्क साधना मुमकिन हो पाएगा.

Tags: Ajab Gajab news, Weird news