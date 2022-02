2019 से लापता थी 6 साल की बच्ची, 3 साल बाद जब चला पता तो दंग रह गई पुलिस!

भारत ही नहीं, दुनिया में भी कई ऐसे मामले सामने आ जाते हैं जो किसी को भी चौंका (Shocking cases around the world) देते हैं. इन दिनों अमेरिका की एक 6 साल की बच्ची (6 year old missing American girl) से जुड़ा मामला सुर्खियों में है. बच्ची साल 2019 में अचानक गायब हो गई थी मगर जब उसके बारे में पता चला तो हर कोई दंग रह गया. लोगों को लगा था कि बच्ची मगर गई मगर वो 3 सालों से सीढ़ियों (Girl stuck under staircase) के नीचे कैद थी.

द सन वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार साल 2019 से पैसली शुल्टिस (Paislee Shultis) नाम की एक 6 साल की बच्ची अचानक लापता हो गई थी. लोगों को पता ही नहीं चला कि वो कहां है. अज्ञात कारणों से उसके बायोलॉजिकल माता-पिता से बच्ची की कस्टडी छिन गई थी. उसके बाद से ही बच्ची लापता थी. पुलिस कई बार बच्ची का पता लगाने के लिए उसके मां-बाप किंबर्ली और किर्क (Kimberly and Kirk) के घर पहुंची मगर उन्हें कोई सुराग नहीं मिला.

बच्ची सीढ़ी के नीचे मिली. (फोटो: The Mega Agency)

ग्रामीण इलाके के घर में कैद रखने की मिली थी टिप

पुलिस को एक दफा टिप मिली की न्यूयॉर्क के स्पेंसर शहर के ग्रामीण इलाके में बने एक घर में बच्ची को किडनैप किया गया है. टिप के अनुसार पुलिस को बता चला कि उसे एक सीक्रेट लोकेशन में रखा गया है. पुलिस ने घर को सर्च करने के लिए वॉरेंट लिया और वहां पहुंच गए. तलाशी के करीब 1 घंटे बाद उन्हें घर की एक सीढ़ी में कुछ अजीब लगा. जैसे ही उन्होंने सीढ़ी को ध्यान से देखा तो उन्हें पता चला कि वो दरवाजे का काम करती है. उसे खोलते ही उनके होश उड़ गए.

बच्ची का पता लगते ही पुलिस रह गई दंग

सीढ़ी के अंदर एक खुफिया कमरा था जिसमें बच्ची (girl found underneath staircase) और उसकी बायोलॉजिकल मां किंबर्ली बंद थे. बच्ची पर किसी भी तरह की हिंसा या उत्पीड़न का कोई निशान नहीं था. पुलिस ने इस बात की हैरानी जताई कि आखिर कैसे कपल लगभग 3 सालों तक बच्ची को छुपाकर रखने में कामयाब रहा जबकि पुलिस ने घर की कई बार तलाशी ली है. पुलिस ने बताया कि बच्ची के माता-पिता ने इस बारे में झूठ कहा कि उन्हें बच्ची के बारे में कोई जानकारी नहीं है. पुलिस ने बताया कि घर बच्ची के दादा के नाम है इसलिए उसे भी इस मामले में माता-पिता के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है.

