61 साल की उम्र में पहली बार दुल्हन बनी महिला, 45 साल में बॉयफ्रेंड को किया था पहला Kiss!

कानून ने जहां शादी करने की न्यूनतम उम्र (Minimum age of marriage) तय की है वहीं समाज में लोगों ने खुद से ही शादी की अधिकतम उम्र (Maximum age of marriage) भी तय कर दी है. जैसे ही लड़का 27-28 साल का होता है और लड़की 24-25 साल की होती है, लोग उनसे शादी करने की जिद करने लगते हैं. मां-बाप भी बच्चों की शादी के लिए परेशान हो जाते हैं. कई बार लड़के-लड़कियां विद्रोह कर के 30 के बाद शादी करते हैं मगर ऐसे में उन्हें समाज से ताने भी सुनने पड़ते हैं. पर आज हम आपको एक महिला के बारे में बताने जा रहे हैं जो 61 साल की उम्र में पहली बार दुल्हन (Woman Became First time Bride at 61 years) बनी है.

वेल्स की रहने वाली ऐलिस लुईस (Alice Lewes) साल 2019 में पहली बार शादी के बंधन में बंधी थीं जब वो 61 साल (61 year old woman marriage) की हो चुकी थीं. हाल ही में द सन वेबसाइट से बात करते हुए एलिस ने बताया कि उनका सफर काफी बेहतरीन था और उन्हें उनके पिता का सपोर्ट भी मिला. ऐलिस वेल्स के कार्डिगनशायर (Cardiganshire, Wales) में रहती हैं और फिलहाल वो ऐलिस युईस कंसेल्टेंसी की डायरेक्टर भी हैं.

महिला ने इंगेजमेंट के 13 साल बाद अपने मंगेतर से शादी की जब वो 61 साल की हो चुकी थीं. (फोटो: Instagram/@alicelewes)

शादी से उचटने लगा था मग

उन्होंने बताया कि जब वो 20 साल की थीं तब लंदन में नैनी का काम करती थीं. अपने काम में वो इतने बच्चों को देख लेती थीं कि उन्हें खुद के बच्चे नहीं चाहिए थे. उस दौरान वो डेटिंग भी करती थीं मगर उन्हें कभी ऐसा नहीं लगा कि उन्हें शादी कर लेनी चाहिए. तब उनकी कई दोस्तों के तलाक भी हो गए तो उनका शादी से मन खट्टा होने लगा. जब वो 45 साल की हुईं तब उनकी एक दोस्त ने उनको एक तलाकशुदा किसान से शादी कर लेने का प्रस्ताव दिया. ऐलिसा ने तय किया कि वो पहले उससे मिलेंगी जिसका नाम जॉनी था और तब वो 54 साल के थे.

61 साल की उम्र में की थी शादी

दोनों एक दूसरे को काफी पसंद करने लगे और उसी दौरान उन्होंने जॉनी को पहला किस (45 year old woman first kiss) किया जिसे उन्होंने बेहद खास बताया. धीरे-धीरे दोनों नजदीक आ गए और साल 2006 में जॉनी ने उन्हें प्रपोज कर दिया. ऐलिस की मां जब 57 साल की थीं तभी उनकी मौत हो गई थी. मगर उनके पिता और उनकी दादी जो उस वक्त 94 साल की थीं, बेहद खुश हुईं. दोनों ने इंगेजमेंट की और फिर साथ में बिजनेस और अपने काम को संभालने लगे. साल 2019 में, यानी इंगेजमेंट के करीब 13 साल बाद जब वो 61 साल की हो गईं और और जॉनी (Jhonny) 70 साल के, तब उन्होंने शादी करने का निर्णय लिया. इस उम्र में भी उनके 88 साल के पिता उनके साथ शादी में शामिल हुए और अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश हुए. शादी समारोह का आयोजन छोटे स्तर पर था जिसमें महिला बेहद खुशी थीं. अब वो लोगों को ये समझाती हैं कि शादी करने की कोई सही उम्र नहीं होती है. जब इंसान तैयार हो, तभी उसे शादी करनी चाहिए.

Tags: Ajab Gajab news, OMG News