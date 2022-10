66 साल के अरबपति को 34 साल की महिला से हुआ प्यार, 20 साल पुरानी बीवी से तलाक लेकर रचाएगा दूसरी शादी!

कहते हैं, प्यार अंधा होता है. जब इंसान को प्यार होता है तब वो सामने वाली उम्र, जाति, धर्म, रंग, आदि कभी नहीं देखता. पर कई बार प्यार में पड़ने से पहले इंसान को सोच लेना जरूरी है, खासकर तब, जब वो पहले से शादीशुदा हो और 20 सालों से उसकी पत्नी हो! इन दिनों अमेरिका के एक अरबपति अपनी लव लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. उन्हें खुद से 32 साल छोटी महिला (Billionaire man 32 years younger girlfriend) से प्यार हो गया है और अब वो उससे शादी करने के फिराक में हैं मगर तलाक के बवाल में भी फंस गए हैं.

अमेरिका के जॉन पॉलसन (John Paulson) 66 साल के हैं और फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार उनका नेट वर्थ 24 हजार करोड़ रुपये के करीब है. डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार वो दुनिया के 177वें अमीर आदमी (177 richest man in the world) हैं. उनकी पत्नी जेनी पॉलसन (Jenny Paulson) 50 साल की हैं और दोनों की शादी को 20 साल हो चुके हैं. दोनों की दो बेटियां भी हैं. जेनी को अपने पति के अफेयर की खबर मीडिया से पता चली और उसके बाद दोनों के तलाक की प्रक्रिया शुरू हो गई. अब जॉन को मोटी रकम जेनी को देनी पड़ेगी मगर इस बीच वो अपनी गर्लफ्रेंड (66 year man relationship with 34 year old woman) के साथ बिजी हैं.

34 साल की महिला को बना लिया गर्लफ्रेंड

रिपोर्ट्स के अनुसर जॉन की 34 साल की गर्लफ्रेंड एलिना डी एलमेडा Alina de Almeida एक फिटनेस इंफ्लूएंसर हैं और 9 हजार रुपयों में डायट प्लान्स बेचना का बिजनेस करती हैं. सब उनको पैसों की लालची ही कहते हैं क्योंकि वो इसी वजह से इतने बड़े उम्र के व्यक्ति के साथ हैं. डेली स्टार की रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि जॉन, एलिना से शादी कर अपना परिवार भी बढ़ाना चाहते हैं.

दोनों के वकीलों ने साधा एक दूसरे पर निशाना

जॉन और एलिना न्यूयॉर्क में शिफ्ट हो गए हैं और अक्सर साथ में नजर आ जाते हैं. जॉन के वकील ने कहा कि उन्होंने काफी दरियादिली दिखाई है और पत्नी के साथ कोर्ट के बाहर ही मोटी रकम देकर सेटलमेंट करने का ऑफिर भी दिया है पर वो नहीं मान रही हैं. वहीं पत्नी के वकील ने कहा कि है कि जॉन कोर्ट के बाहर दबाव बनाना चाह रहे हैं और जेनी को सेटलमेंट नहीं देना चाहते.

Tags: Ajab Gajab news, Trending news, Weird news