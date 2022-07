VIDEO: 66 साल पुराने फ्रिज की तकनीक और सुविधाएं देखकर दंग रह गए लोग, वायरल होने लगा 1956 का विज्ञापन

जैसे-जैसे विज्ञान तरक्की कर रहा है, वैसे-वैसे नई तकनीकों का भी विकास हो रहा है. रोजमर्रा के सामानों को भी बेहतर किया जा रहा है और देखते-देखते हर चीज हाइटेक होती जा रही है. अब आप घर में इस्तेमाल होने वाली फ्रिज को ही ले लीजिए. आज के फ्रिज ऊर्जा बचाने वाले तो होते ही हैं, साथ में वो वाईफाई से भी चलते हैं. मगर इन चीजों को जोड़ने के साथ, कई चीजों को घटाया भी गया है. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जो 66 साल पुराने फ्रिज (66 year old fridge) को दिखा रहा है और यकीन मानिए कि आप जब इस फ्रिज को देखेंगे तो आप मॉडर्न फ्रिज (Old fridge vs modern fridge) को भूल जाएंगे.

ट्विटर अकाउंट @lostinhist0ry पर अक्सर इतिहास से जुड़े हैरान करने वाले वीडियोज (amazing historical videos) और फोटोज शेयर की जाती हैं. कुछ वक्त पहले एक वीडियो पोस्ट किया गया था जिसमें 66 साल पहले एक एक फ्रिज के विज्ञापन (66 year old fridge advertisement) को दिखाया गया है. इस वीडियो में आपको दो बातें जरूर चौंकाएंगी, पहली, 1956 का विज्ञापन (1956 fridge advertisement) और दूसरी, उस दौर की फ्रिज.

Why’s this 66 year old fridge better than the one I got now pic.twitter.com/oFfu1CFfvI

