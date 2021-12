बाथरूम की दीवार से आती थी अजीबोगरीब आवाज, टाइल निकाल कर देखा तो उड़ गए शख्स के होश!

इंसानों ने इतनी तरक्की की, अपने लिए बड़े घर बनाए मगर जब जानवरों के रहने की बात आती है या उनके प्राकृतिक आवास की बात आती है तो वो उससे मुंह फेर लेते हैं. उनके लिए घर (Animals Spotted in House) बनाने की जगह इंसान उनके घरों में नष्ट कर देते हैं. ऐसे में अन्य जीव भी इंसानों के घरों में रहने चले आते हैं और तब हमारे लिए मुसीबतें बढ़ जाती हैं. हाल ही में कुछ ऐसा ही हुआ अमेरिका के एक घर में. जब शख्स ने अपने बाथरूम में लगी टाइल (Bee Nest Found Behind Bathroom Tile) हटाकर देखा तो उसके पीछे उसे सैंकड़ों जीव नजर आए.

द सन वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक फ्लोरिडा के सेंट पीटर्सबर्ग (St. Petersburg, Florida) में एक ऐसी घटना कुछ दिन पहले सामने आई जिसने सभी को दंग कर दिया. खबर है कि यहां एक शख्स के घर में बाथरूम की दीवार से कुछ झन्नाने (Buzzing Sound Behind Wall in Bathroom) की आवाज सुनाई देती थी. वैसी ही आवाज जैसे मच्छरों के उड़ने पर आती है. जब शख्स ने अपने बाथरूम की कुछ टाइल्स को हटाकर देखा तो उसके होश उड़ गए क्योंकि उसके पीछे सौंकड़ों मधु मक्खियां (Bees Found behind bathroom wall) थीं.

टाइल के पीछे 7 फीट ऊंचा मधुमक्खियों का छत्ता था. (फोटो: Tiktok)

7 फीट ऊंचा था छत्ता

रिपोर्ट की मानें तो ये नजारा देखने के बाद तुरंत ही मधुमक्खियों की एक्सपर्ट एलिशा बिक्सलर को को बुलाया गया. उन्होंने बताया कि मक्खियों का 7 फीट ऊंचा छत्ता दीवार पर लगी टाइल्स के पीछे बना हुआ था जिसमें सैंकड़ों मधुमक्खियां नजर आ रही थीं. वायरल हॉग नाम के टिकटॉक अकाउंट पर इस वीडियो को पोस्ट किया गया है. जानकारी के अनुसार ये 5 नवंबर का वीडियो है जो अभी भी वायरल हो रहा है.

छत्ता हटाने में लगे 5 घंटे

बिक्सलर ने वीडियो में कहा कि जब वो टाइल को तोड़ने लगीं तो छत्ते को देखकर दंग रह गईं. दीवार के पीछे सैंकड़ों मधुमक्खियां नजर आ रही थीं. छत्ते में काफी मात्रा में शहद भी दिखाई पड़ रहा था. उन्होंने बताया कि उन्हें दीवार से 7 फीट ऊंचा छत्ता हटाने में 5 घंटे से ज्यादा का वक्त लग गया. घर के लोगों ने बताया कि जब वो बाथरूम में जाते थे तो उनको मक्खियों के फड़फड़ाने की आवाज सुनाई पड़ती थी, एक-दो बार उन्हें मधुमक्खियां भी नजर आई हैं पर उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि दीवार के पीछे इतनी संख्या में मधुमक्खियां होंगी.

Tags: Ajab Gajab news, OMG News