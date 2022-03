बेहद दुर्लभ बीमारी के कारण कभी स्कूल नहीं जा पाया 7 साल का बच्चा, खास इंसान ही कर सकता है मदद!

दुनिया में कई ऐसी बीमारी हैं जिनके बारे में बहुत कम लोगों को पता (Rare diseases) होता है मगर इसका असर इतना बुरा और तीव्र होता है कि जो भी इससे पीड़ित होता है उसकी जिंदगी दर्दनाक हो जाती है. ऐसी ही एक बेहद दुर्लभ बीमारी ब्रिटेन के 7 साल के बच्चे (7 year old British boy rare genetic condition) को है जो इसके कारण जिंदगी और मौत के बीच लटका हुआ है. इस दुर्लभ बीमारी के चलते वो कभी स्कूल भी नहीं जा पाया है.

डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार 7 साल का फ्रेडी लीच (Freddy Leitch) केंट (Kent, England) में रहता है और कभी-कभी ही घर से निकलता है. वो अपनी उम्र के अन्य बच्चों की तरह स्कूल (Boy never went to school due to rare disease) नहीं जाता. बस कभी-कभी वो अस्पताल जाता है. इसका कारण ये है कि वो बेहद दुर्लभ जेनेटिक कंडीशन से ग्रस्त है और अगर वो बाहर निकला तो इस बात का डर है कि कहीं उसे जानलेवा इंफेक्शन ना पकड़ ले.

बच्चे को है बेहद दुर्लभ बीमारी

रिपोर्ट के अनुसार जब वो सिर्फ दो हफ्ते का था तब डॉक्टरों ने पाया कि उसे क्रोनिक ग्रैन्युलो मैटोस डिसऑर्डर (Chronic Granulo-matous Disorder) है. ये कंडीशन 10 लाख में से सिर्फ 7 या 8 लोगों को होती है. इस कंडीशन में लोगों को बेहद आसानी से खतरनाक बैक्टीरिया पकड़ सकते हैं जिनकी वजह से उन्हें इंफेक्शन हो सकता है. यही वजह है कि बच्चे को कभी स्कूल नहीं भेजा गया है नहीं तो इंफेक्शन होने का खतरा बढ़ जाएगा.

बच्चे की जान बचा सकता है कोई अंजान व्यक्ति

बच्चे के माता-पिता ने बताया कि अब उसे स्टेम सेल ट्रांसप्लांट ही बचा सकता है. मगर परिवार का कोई भी सदस्य मैच नहीं हुआ इसलिए ट्रांसप्लांट होना मुश्किल हो रहा है. अब परिवार के लोग अंजान शख्स की तलाश में है जिससे मैच हो जाए और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट हो सके. तब जाकर बच्चे की जान बचाई जा सकती है और एक उम्मीद जागेगी कि वो स्व्स्थ जिंदगी बिताए. अब उन्होंने एक चैरिटी संस्था के साथ जुड़कर डोनर खोजने का काम शुरू किया है. इसके लिए उन्होंने कैंपेन शुरू किया है जिसमें 16 से 30 साल तक के लोग डोनर के तौर पर रेजिस्टर कर सकते हैं.

Tags: Ajab Gajab news, Weird news