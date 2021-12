VIDEO: कैंसर से जंग लड़ रहे 77 साल के शख्स ने सिखाया जिंदगी जीने का जज्बा, आइस स्केटिंग कर सबको चौंकाया

आपको राजेश खन्ना का एक डायलॉग तो याद ही होगा, ‘…जिंदगी बड़ी होनी चाहिए लंबी नहीं!’ हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जब वो जीवन से ऊबने लगता है. उसे आगे का कोई रास्ता नहीं नजर आता. ऐसे में वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है. कई बार जो लोग गंभीर बीमारियों से जूझते हैं उनके साथ ऐसा अधिक होता है. मगर जिस इंसान के अंदर जिंदगी जीने का जज्बा होता है वो बीमारियों को भी चुनौती देने की हिम्मत रखता है. हाल ही में एक शख्स ने ऐसी ही सीख लोगों को दी. कैंसर से जंग लड़ रहे बुजुर्ग शख्स ने मरने से पहले आइस स्केटिंग (Cancer Patient Old Man Ice Skating Video) सीखने का अपना शौक पूरा किया और गजब की स्केटिंग कर सबको हैरान कर दिया.

ओन ट्रेल नाम की कंपनी की सीईओ रेबेका बैस्टिन (Rebekah Bastian) ने हाल ही में ट्विटर पर एक ऐसा पोस्ट शेयर किया जिसे देखकर सब हैरान रह गए (77 Year Old Man Ice Skating Amazing Video) और साथ ही काफी भावुक भी हो गए. रेबेका ने अपने पिता का एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा- “मेरे पिता 77 साल के हैं और उन्हें स्टेज-4 का प्रोस्टेट कैंसर है. उन्होंने कैंसर के दौरान ही कुछ साल पहले आइस स्केटिंग सीखी और अब अपनी टीचर के साथ उन्होंने आइस स्केटिंग करते हुए गजब की डांस परफॉर्मेंस दी है. ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो सोचते हैं कि कुछ भी नया शुरू करने के लिए अब देर हो चुकी है.”

My father is 77 years old and has stage 4 prostate cancer. He decided to learn how to ice skate a few years ago, and just did this performance with his teacher.

For anyone that thinks it’s too late to try something new… ❤️ pic.twitter.com/0SZ3FmbNGE

