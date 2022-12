8 साल की बच्ची ने क्रिसमस पर सैंटा से मांग लिया ऐसा तोहफा कि भर आई लोगों की आंखें! वायरल हो रहा लेटर

10 दिनों में क्रिसमस का त्योहार आने वाला है और दुनिया में लोग इसे धूमधाम से मनाते हैं. बड़ों से ज्यादा बच्चों को इस त्योहार की उत्सुकता रहती है क्योंकि इस मौके पर बच्चे खूब मस्ती करते हैं और माता-पिता से तोहफे भी पाते हैं. क्रिसमस पर एक रिवाज है कि बच्चे सैंटा क्लॉज से कोई चीज मांगते हैं और उनके परिजन बताते हैं कि अगर वो अच्छे से पेश आएंगे तो सैंटा उन्हें वो तोहफा दे देंगे. यूं तो बच्चे खिलौने या कपड़े मांगते हैं पर एक 8 साल की बच्ची ने ऐसी चीज मांग ली कि उसे जानकर हर कोई हैरान हो गया. बच्ची (girl letter to Santa Claus) का लेटर वायरल हो रहा है.

ट्विटर यूजर निकोल कौनेल (Nicole Connell) ने अपनी भांजी का एक लेटर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए सभी को भावुक कर दिया. कारण है बच्ची (8 year old girl ask money from Santa) द्वारा लिखी गई ऐसी बात जो उसकी उम्र के बच्चों को आमतौर पर नहीं समझ आती. क्रिसमस में माता-पिता अपने बच्चों को उनके मन मुताबिक अच्छे-अच्छे गिफ्ट देते हैं. पर सोचिए कि वो लोग क्या करते होंगे जिनके पास इतने पैसे ही नहीं कि वो गिफ्ट दे पाएं!

बच्ची ने लेटर में लिखा कि उसके माता-पिता खर्चे नहीं पूरे कर पा रहे हैं. (तस्वीर: Twitter/@BradsMrs)

छोटी बच्ची ने लिखा दिल छू लेने वाला लेटर

ऐसे ही एक परिवार की रहने वाली 8 साल की बच्ची ने सैंटा क्लॉज से क्रिसमस के मौके पर ऐसी चीज मांग ली जो सभी को भावुक कर रही है. निकोल ने लेटर शेयर करते हुए लिखा- मेरी बहन ने हाल ही में अपनी 8 साल की बेटी द्वारा सैंटा क्लॉज को लिखा ये लेटर देखा और इसे पढ़कर मैं रोने लगी क्योंकि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि इतने कम उम्र का व्यक्ति भी ऐसा सोच सकता है.

बच्ची ने माता-पिता के लिए मांगे पैसे

लेटर में बच्ची ने लिखा- इस क्रिसमस मुझे सिर्फ मेरे माता-पिता के लिए पैसे चाहिए. वो खर्चों को पूरा करने के लिए जूझते रहते हैं. मुझे ये देखकर बहुत दुख होता है. प्लीज सैंटा, क्या आप ऐसा कर सकते हैं? मैं जानती हूं कि ये काफी ज्यादा है जो मैं मांग रही हूं, मुझे माफ कर दीजिए. बच्ची का नाम एमी है. इस फोटो को लोग काफी पसंद कर रहे हैं. निकोल ने अपने इस ट्वीट पर कमेंट करते हुए ऋषि सुनाक को टैग किया है. इससे समझ आ रहा है कि बच्ची और उसका परिवार इंग्लैंड में रहते हैं.

