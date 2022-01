8 साल की बच्ची को है अजीबोगरीब बीमारी, माता-पिता की शादी में शामिल होने का है इकलौता सपना!

दुनिया में कई लोगों को बड़ी ही विचित्र किस्म की बीमारियां (Weird Diseases) हो जाती हैं जिनके बारे में जानकर लोग हैरान हो जाते हैं. ऐसी बीमारियाों के बारे में डॉक्टर्स भी काफी चिंतित होते हैं. इन दिनों एक 8 साल की बच्ची (8 year old girl rare condition) की बीमारी के काफी चर्चे हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार बच्ची चल-फिर नहीं पाती है. अब उसका एक ही सपना है जिसे वो अपनी बहन के साथ मिलकर पूरा करना चाहती है.

मिरर वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार इंग्लैंड के यॉर्क (York, England) की रहने वाली 8 साल की एमिलिया राउंड (Amelie Round) को हेरेडिटरी स्पैस्टिक पैराप्लेजिया (Hereditary Spastic Paraplegia) नाम की एक विचित्र हेल्थ कंडीशन (Rare Health Condition) है जिससे उसके शरीर का निचला भाग काफी कमजोर पड़ गया है. 4 साल पहले इस बीमारी के कारण उसके निचले भाग की नसें सख्त और बेहद कमोजर हो गई हैं और अब वो चल फिर नहीं सकती.

माता-पिता की शादी में ब्राइड्मेड बनना चाहती है बच्ची

बड़ी मुश्किल से बच्ची के माता-पिता को अमेरिका के मिसूरी (Missouri, America) में बीमारी के ट्रीटमेंट के बारे में पता चला है मगर उसका खर्च 1 करोड़ रुपये आएगा. इस सर्जरी के बाद बच्ची अपने दम पर चल सकेगी. इस सर्जरी के बाद बच्ची खुद चल पाएगी. फिलहाल इस बच्ची की ख्वाहिश है कि वो जल्द ही ठीक हो जाए और अपने माता-पिता की शादी में ब्राइड्समेड (Daughter Wants to Be Bridesmaid at Parents Remarriage) बनकर शामिल हो जाए.

बेहद दुर्लभ है बच्ची की बीमारी

आपको बता दें कि बच्ची की 37 वर्षीय मां रोज मूर और 39 वर्षीय मां जे राउंड शादी के 10 साल बाद अपनी एनिवर्सरी पर फिर से शादी करने का प्लान कर रही हैं और ऐसे में वो चाहते हैं कि ऑपरेशन के बाद उनकी बच्ची ठीक हो जाए तभी वो ऐसा करेंगे. माता-पिता ने बताया कि 18 महीने तक बेटी की ग्रोथ सही से हुई मगर वो अपने दोस्तों की तरह अपने पैरों पर नहीं खड़ी हो पा रही थी. मां ने बताया कि ये बेहद दुर्लभ कंडीशन है जो सिर्फ 0.005% फीसदी आबादी को होती है.

