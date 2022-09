डंडे से लटककर 9 लोगों ने दिखाया अनोखा करतब, ग्रैविटी की उड़ाई धज्जियां! वीडियो को मिले 4 करोड़ व्यूज

फिट बॉडी की चाहत तो हर किसी की होती है मगर उसको हासिल करने के लिए जो कुछ करना पड़ता है वो सबके बस की बात नहीं है. इन दिनों एक वीडियो चर्चा में है जिसमें 9 लोग बेहद फिट बॉडी के साथ नजर आ रहे हैं. मगर वीडियो सिर्फ उनकी बॉडी की वजह से खास नहीं है. वीडियो इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें जो 9 लोग (9 people hang from bar defy gravity video) नजर आ रहे हैं, वो ऐसा करतब कर के दिखा रहे हैं जो ग्रैविटी की धज्जियां उड़ा रहा है.

एडम मॉर्सेल (Adam Morsel) एक एथलीट हैं और कैलिस्थेनिक्स (calisthenics) की प्रैक्टिस करते हैं. ये ट्रेनिंग की एक विधा है जिसमें मसल एक्सरसाइज के जरिए लोग अपने आप को फिट करते हैं. ये एक प्रकार की स्ट्रेन्थ ट्रेनिंग (how to do strength training) है. इस वीडियो में एडम अपने दोस्तों के साथ एक लोहे के बार पर लटककर पिरामिड (men make pyramid hanging from bar) का आकार बना रहे हैं. सुनने में ये चाहे जितना आसान लगे, मगर वीडियो देखकर आपको पता चलेगा कि ऐसी एक्सरसाइज करना कितना मुश्किल है.

डंडे पर लटके दिखे लोग

वीडियो में एक एक्सरसाइज करने वाला पार्क नजर आ रहा है जिसमें एक लोहे का बार लगा है. उसे पकड़कर पहले 4 युवक लटक रहे हैं और फिर अपने शरीर को सीधा लटका लेते हैं. उसके बाद 3 युवक, उन 4 लोगों के कंधे को पकड़कर लटकते दिख रहे हैं. उन तीन लोगों को 2 लोगों ने पकड़ा है और फिर उन दो को एक ने पकड़ा है. इस तरह वो वो एक पिरामिड का आकार बनाए हैं और हवा में सिर्फ कंधे पकड़कर लटके हुए हैं. चौंकाने वाली बात ये है कि 9 युवक इस तरह हवा में लटके हैं जैसे उस जगह ग्रैविटी मौजूद ही नहीं है. वो सब हवा में उड़ते हुए से लग रहे हैं.

वीडियो हो रहा वायरल

इस वीडियो को 4.9 करोड़ व्यज मिल चुके हैं जबकि कई लोगों ने कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है. एक ने कहा कि जो तीन लोग दूसरी कतार में लटके हैं, उनके लिए लटकना काफी मुश्किल है. वहीं एक ने कहा कि इस वीडियो में असली विजेता लोहे का बार है. एक ने कहा कि उन सबकी मजबूती कमाल की है. एक ने कहा कि उनके जैसी ताकत किसी के पास नहीं है.

