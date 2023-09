Bear Tiger odd encounter: भालू और बाघ के बीच हुई एक अजीब मुठभेड़ का वीडियो सामने आया है. जिसमें भालू बाघ पर भारी पड़ते हुए दिखता है. भालू बाघ को ऐसी घुड़की देता है कि बाघ उसके पैरों में भीगी बिल्ली बन कर बैठ जाता है और उसके सामने सरेंडर कर देता है. जंगल का यह नजारा काफी दिलचस्प है, क्योंकि बाघ ने जो किया वो उसके स्वभाव के एकदम उलट है. अब इस घटना का एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है.

वीडियो को माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ‘एक्स’ [पहले ट्विटर] पर आईएफएस अधिकारी संदीप त्रिपाठी ने पोस्ट किया है. जिसमें एक भालू को बाघ की ओर चलते हुए दिखाया गया है. दिलचस्प बात यह है कि भालू के रास्ते से हटने या उस पर हमला करने के बजाय, बाघ जमीन पर झुक जाता है और हिलने से इनकार कर देता है, जबकि भालू आक्रामकता दिखाने के लिए अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो जाता है. भालू दो बार अपने पैरों पर खड़े होकर बाघ पर हावी होने की कोशिश करता है.

Close encounter!!! A close shave… For whom…even the tiger seems confused!!!! pic.twitter.com/HD268nTKbQ

आईएफएस ऑफिसर संदीप त्रिपाठी अपने ट्वीट में लिखते हैं कि, ‘इस नजदीकी मुठभेड़ में बाघ कंफ्यूज्ड लगता है.’

3 सितंबर को आईएफएस ऑफिसर रमेश पांडे इस वीडियो को दोबारा पोस्ट करते हैं. वह वीडियो के जरिए यह बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक बाघ धारीदार साधु बन गया. उन्होंने इन दोनों जंगली जानवरों के इस व्यवहार को देखने लायक बताया.

The hypotheses to put forth;

1. Tiger is a striped monk.

2. Bears do have poor eye sight as believed.

Worth observing the animal behaviour including of humans. pic.twitter.com/RV7otecKuq

— Ramesh Pandey (@rameshpandeyifs) September 3, 2023