जब फोन देखते-देखते सड़कों पर निकल गए लोग, हो गए खतरनाक हादसों के शिकार! वीडियो हो रहा वायरल

एक समय टीवी पर एक विज्ञापन काफी फेमस हुआ था जिसकी टैग लाइन थी- वॉक एंड टॉक! इसके जरिए लोगों को टहलते-टहलते बातें करने की नसीहत दी जाती थी जिससे उनका स्वास्थ भी सुधरे और बातें भी हो जाएं. पर आज स्मार्टफोन के दौर में भी लोग इसी टैग लाइन का पालन कर रहे हैं और सिर्फ बातें ही नहीं, फोन में देखते-देखते भी टहलने निकल जाते हैं. तब उनके साथ इतने विचित्र हादसे (driving while using phone) हो जाते हैं कि उन्हें देखकर आपको हंसी भी आएगी और हैरानी भी होगी.

लॉस एंजेलिस काउंटी शेरिफ्स (LA County Sheriffs) ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया है जो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो के जरिए पुलिस लोगों को ये समझाना चाहती है कि फोन चलाते (using phone while walking) वक्त चलना या गाड़ी चलाना (girl using phone met with accident) कितना खतरनाक हो सकता है. इस वीडियो के साथ पुलिस ने लिखा- “कई लोगों को पैदल चलते-चलते मैसेज टाइप करने में भी परेशानी होती है, तो लोग कार चलाते वक्त कैसे फोन चला लेते हैं….याद रखिए कि फोन इंतजार कर सकता है.” इस वीडियो के लिए लॉस एंजेलिस काउंटी शेरिफ ने साउथ अफ्रीका के वेस्टर्न केप प्रांत की सरकार का धन्यवाद दिया जिन्होंने इस वीडियो बनवाया है.

