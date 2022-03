मां को Mother's Day पर कार भेंट करना चाहती है बेटी, गिफ्ट के लिए आय का स्रोत बताने से लग रहा है डर

हर औलाद बड़े होने पर अपने माता-पिता को वो खुशियां देना चाहती है जो माता-पिता अपनी जिम्मेदारियों को निभाते वक्त पूरा नहीं कर पाते. बच्चे कड़ी मेहनत करते हैं और उनके लिए सुख-सुविधा से जुड़ी चीजें खरीदने का सपना देखते हैं. ऐसा ही सपना एक महिला भी देख रही है जो आने वाले मदर्स डे पर अपनी मां को एक कार गिफ्ट करना चाहती है. मगर वो इस बात से डर रही है कि कहीं उसकी मां (Woman afraid to tell mother about her secret source of income) को पता चल गया कि कार खरीदने के लिए उसने पैसे कहां से जुटाए तो फिर क्या होगा!

डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार इंग्लैंड (England adult industry model) की रहने वाली फ्रांसिस बेंटले (Frances Bentley) एडल्ट इंडस्ट्री की मॉडल हैं. वो एडल्ट सब्सक्रिप्शन साइट फैनव्यू पर अपनी न्यूड फोटोज और वीडियोज बेचकर पैसे कमाती हैं. ओन्लीफैंस की ही तरह इस साइट पर भी लोग उनकी फोटोज और वीडियोज देखने के लिए पैसे देते हैं. मगर फ्रांसिस के अनुसार उनकी मां (Woman wants to gift car to mother with adult content income) को नहीं पता है कि वो क्या काम करती हैं.

मां को अपने खुफिया बिजनेस से कार दिलाना चाहती है महिला

फ्रांसिस ने बताया कि उनकी मां को लगता है कि वो एक ऑफिस में काम करती हैं. घर पर रहने के कारण उनको फ्रांसिस ने बताया है कि वो वर्क फ्रॉम होम से जुड़ा काम करती हैं जबकि वो एडल्ट कंटेंट बनाती हैं. उन्होंने यहां तक कि अपनी मां को बोल रखा है कि वो उन्हें काम के वक्त डिस्टर्ब ना करें. फ्रांसिस का कहना है कि उनकी मां कभी भी ऐसे प्रोफेशन के लिए नहीं मानेंगी इस वजह से उन्हें झूठ बोलना पड़ता है.

लॉकडाउन में महिला ने की है काफी कमाई

रिपोर्ट की मानें तो महिला ने मां को बताया है कि उनका प्रमोशन हुआ है और वो ऑफिस मैनेजर बन गई हैं. इस वजह से उनकी सैलेरी भी बढ़ गई है. अब वो इन्हीं रुपयों से अपनी मां को कार दिलाना चाहती हैं मगर उन्होंने मां को बताया नहीं कि कार को खरीदने के लिए पैसे कहां से आए हैं. रिपोर्ट के अनुसार लॉकडाउन के दौरान फ्रांसिस ने लाखों रुपये की कमाई पिछले सालों में एडल्ट कंटेंट बनाकर की है और अब वो काफी लैविश जिंदगी जी रही हैं.

