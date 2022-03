दिमाग की सर्जरी कराने अस्पताल गई एडल्ट इंडस्ट्री की मॉडल, इलाज के दौरान बनाने लगी आपत्तिजनक वीडियो

एडल्ट कंटेंट बनाने वाले क्रिएटर्स (Adult Content Creators) का भले ही समाज में ना अपनाया जाता हो मगर उनका काम बेहद मुश्किल होता है. पैसे कमाने के लिए उन्हें हर वक्त अपने फैंस से जुड़े रहना पड़ता है और खुद से जुड़ी फोटोज-वीडियोज को हमेशा फैंस से शेयर करना पड़ता है. फिर चाहे उनकी तबीयत कितनी भी खराब क्यों ना हो. ऐसा ही कुछ हाल ही में एक एडल्ट इंडस्ट्री में काम करने वाली मॉडल ने किया. महिला अपने दिमाग की बेहद गंभीर सर्जरी करवाने अस्पताल (Model went for brain surgery record adult video from hospital) में भर्ती थी मगर वो वहां से भी एडल्ट कंटेंट बनाने लगी.

डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार 25 साल की रूबी मे (Ruby May), ऑस्ट्रेलिया के सिडनी (Sydney, Australia) में रहती हैं और सब्सक्रिप्शन साइट ओन्लीफैंस (Onlyfans model made adult content in hospital) पर एडल्ट कंटेंट क्रिएटर हैं. कुछ वक्त पहले उन्हें अचानक से चक्कर आने लगे और रह-रहकर लगभग 10 सेकेंड के लिए सिर में भयंकर दर्द होने लगा. जब इस लक्षण हद से ज्यादा बढ़ गए तो वो तुरंत अपना चेकअप करवाने के लिए अस्पताल गईं. डॉक्टर ने बताया कि उन्हें चियारी मालफॉर्मेशन है. ये एक दुर्लभ कंडीशन होती है जहां इंसान की खोपड़ी का एक हिस्सा ठीक से विकसित नहीं हो पाता है और उसके कारण स्पाइनल कॉर्ड पर प्रेशर पड़ता है.

View this post on Instagram A post shared by Ruby May (@famous4mypersonality)



अस्पताल में एडमिट होने के बावजूद बनाती रही एडल्ट कंटेंट

रूबी को 4 मार्च को अस्पताल में एडमिट किया गया था और इस गंभीर सर्जरी के कारण उन्हें अस्पताल में 5 दिन बिताने पड़े थे. उनका ऑपरेशन तीन घंटे तक चला और रिकवर होने के लिए उन्हें अस्पताल (Adult model admitted in hospital for brain surgery) में ज्यादा वक्त बिताना पड़ा मगर इस दौरान भी उन्होंने ओन्लीफैंस के लिए एडल्ट कंटेंट बनाना बंद नहीं किया. उन्होंने बताया कि सर्जरी के ठीक अगले ही दिन उन्होंने ओन्लीफैंस के लिए न्यूड फोटोज खींचना शुरू कर दिया था. उनका कहना है कि ओन्लीफैंस ही उनके लिए जीवन जीने का साधन है और वो खुद को कंटेंट बनाने से दूर नहीं रख सकतीं क्योंकि उससे उन्हें पैसे मिल रहे हैं.

ओन्लीफैंस से जुटाए थे सर्जरी के पैसे

रिपोर्ट के अनुसार रूबी के ऑपरेशन में 15 लाख से ज्यादा रुपये खर्च हुए और ये सारे रुपये उन्होंने ओन्लीफैंस की कमाई के जरिए ही दिए. सोशल मीडिया पर उन्होंने सर्जरी से जुड़ी कुछ फोटोज शेयर की हैं. उन्होंने कहा कि वो खुद को लकी मानती हैं क्योंकि वो एमआरआई स्कैन के लिए चली गईं क्योंकि अगर वो सर्जरी नहीं करवातीं तो वो पैरालाइज भी हो सकती थीं या फिर उनको ब्रेन कैंसर हो सकता था.

