Viral Video: सड़क पर पेन बेच रही थी बच्ची, महिला ने एक बार में खरीद लिए सारे, मासूम की मुस्कान बना देगी दिन!

गरीबी इंसान से कुछ भी करवाने पर मजबूर कर देती है. फिर व्यक्ति सिर्फ अपनी और परिवार की जरूरतों को देखता है. गरीबी बुजुर्ग को लाचार बना देती है तो बच्चे को जिम्मेदार. ऐसे में अगर उनकी जरा सी मदद की जाए तो वो भी इस दुनिया में वो सुकून पा सकते हैं जो संपन्न व्यक्ति हासिल करने में सक्षम होता है. इन दिनों एक वीडियो वायरल (girl selling pen viral video) हो रहा है जिसमें एक महिला ने, गरीब बच्चे के चेहरे पर ऐसी सुकून भरी मुस्कान ला दी जिसे देखकर आपका दिन बन जाएगा.

नाहिरा जियाए (Nahira Ziaye) नाम की एक वकील और एक्टिविस्ट ने हाल ही में एक वीडियो ट्वीट किया है जो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है. इस वीडियो की खास बात ये है कि इसमें आपको इतनी मासूमियत और सच्चाई दिखेगी जो शायद आपने पहले किसी वीडियो में ना देखी हो! वीडियो शेयर करते हुए नाहिरा ने लिखा- “अफगान बच्ची काबुल (Afghan girl selling pen in Kabul) में पेन बेच रही थी जिससे वो अपने परिवार का पेट पाल सके. मैंने उससे पूछा कि अगर मैं सारे खरीद लूं तो तुम खुश हो जाओगी, तो उसने मुस्कुराकर कह दिया हां!”

Little Afghan girl in Kabul selling pens to support her family “ if I bought them all would you be happy?” She smiled and said yes #Afghanistan pic.twitter.com/KxqNl4HAc4

— Nahira ziaye (@Nahiraziaye) January 10, 2023