सालों-साल अंगूरों को यूं ताजा रखते थे अफगानी, मिट्टी के बर्तन में करते थे सील! प्राचीन तरीके का वीडियो वायरल

इंसानों को आज के वक्त में लगता है कि उन्होंने बड़े-बड़े आविष्कार कर के बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है. पर सच तो ये है कि प्राचीन वक्त के लोग हमसे ज्यादा होशियार थे क्योंकि वो अभाव में भी अनोखे आविष्कार कर पाते थे. पुराने समय में फ्रिज नहीं हुआ करता था, फिर लोग खाने को कैसे ताजा रख पाते होंगे? इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है जो पुराने वक्त में अंगूर (Grapes preservation technique) को सालों-साल ताजा रखने तरीका बता रहा है. इसे देखकर आप समझ जाएंगे कि हम क्यों प्राचीन लोगों की होशियारी की तारीफ कर रहे हैं.

ट्विटर अकाउंट @TheFigen_ पर अक्सर हैरान करने वाले वीडियोज पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें अंगूरों को ताजा (How to keep grapes fresh) रखने के प्राचीन तरीके के बारे में बताया गया है. वीडियो शेयर करते हुए लिखा गया- “अंगूर को संरक्षित करने की ये टेक्नीक प्राचीन अफगानिस्तान की है जहां अंगूरों को मिट्टी के बर्तन में रखकर सील कर दिया जाता था. इस तरह वो एक साल और कई बार सालों-साल ताजा बने रहते थे.”

