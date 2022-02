अफ्रीकी देश में मर्दों को 2 शादी करने पर किया जाता है मजबूर? जानें क्या है विचित्र कानून की सच्चाई

दुनिया के अलग-अलग देशों की अपनी अलग-अलग मान्यताएं (Weird facts around the world) होती हैं. इन मान्यताओं के कारण यहां के समाज, लोग काफी फेमस हो जाते हैं. सबसे विचित्र मान्यताएं शादी-ब्याह से जुड़ी होती हैं जो हर जगह काफी अलग तरह से मनाई जाती हैं. पिछले काफी वक्त से अफ्रीका के एक देश (African country weird law) से जुड़ी शादी की विचित्र मान्यता काफी चर्चा में है. इसे कानून बनाने की भी बात सामने आई है मगर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली हर चीज को सच नहीं माना जा सकता ऐसे में ये जान लेना जरूरी है कि क्या वायरल होने वाली ये विचित्र मान्यता सच (Reality of african country marriage law) है या फिर एक अफवाह.

अफ्रीका का देश इरीट्रिया (Eritrea, Africa) पिछले लंबे वक्त से अपने यहां शादी (Eritrea weird law of marriage) की विचित्र मान्यता को लेकर चर्चा में था. इसके बाद कहा गया कि ये मान्यता अब कानून बन चुकी है. कई रिपोर्ट्स के अनुसार अफ्रीकी देश में हर पुरुष को 2 शादियां (Men forced to marry 2 women in Eritrea) करना अनिवार्य है. कथित तौर पर अगर कोई पुरुष शादी नहीं करता तो उसे जेल भी जाना पड़ सकता है. मामूली जेल की सजा नहीं, आजीवन कारावास की सजा शख्स को मिल सकती है.

सोशल मीडिया पर ये नकली ऑर्डर वायरल हुआ था. (फोटो: Twitter/@NIISMART)

सोशल मीडिया पर किया गया दावा

सोशल मीडिया पर ये दावा किया गया है कि इरीट्रिया में महिलाओं की वजह से यह कानून बनाया गया है. यहां पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की संख्या है. इरीट्रिया का इथियोपिया से गृहयुद्ध चल रहा है जिसकी वजह से महिलाओं की संख्या यहां पर ज्यादा है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार महिलाएं भी यहां पुरुषों को दो शादी करने से नहीं रोक सकती हैं. अगर वो शादी में अड़चन बनती हैं तो उन्हें भी जेल में डाला जा सकता है.

कितनी है इस दावे में सच्चाई?

एक तरह सोशल मीडिया पर पिछले काफी वक्त से दावा प्रचलन में है दूसरी तरफ लोगों को हैरानी के साथ-साथ शक भी है कि ये दावा (Truth of Eritrea marriage law) सही है या नहीं. बीबीसी की एक रिपोर्ट ने दावे की सच्चाई का खुलासा किया है. साल 2016 की बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार ये दावा पूरी तरह से गलत है. रिपोर्ट के अनुसार सोशल मीडिया पर एक नकली सरकारी ऑर्डर की फोटो वायरल हो रही थी जिसमें लिखा था कि अब कानूनी तौर पर मर्दों को दो शादियां करनी पड़ेंगी. मगर जब सरकार तक ये बात पहुंची तो प्रवक्ताओं ने साफ किया कि ईस्ट अफ्रीकन देशों में पॉलीगैमी अपराध है. ऐसे में वो अपनी इस बात को फैलाना चाहते हैं मगर ये खबर इतनी ज्यादा वायरल हो चुकी है कि लोग इसे सच मानने लगे हैं.

