अफगानिस्तान में हुई बुर्का की कमी, खरीदने के लिए दुकानों में लगी महिलाओं की लंबी कतारें

जब से अफगानिस्तान (Afghanistan) की राजधानी काबुल (Kabul) पर तालिबान (Taliban) ने हमला कर देश की सत्ता अपने हाथों में ले ली है तब से दुनिया के अन्य देशों में भी हड़कंप मच गया है. करीब 20 साल बाद तालिबान का राज फिर से अफगानिस्तान पर शुरू हो गया है और अफगान लोग इस बाद से बेहद डरे हुए हैं. बीते दिनों अफगानिस्तान छोड़कर दूसरे मुल्क भाग जाने की कोशिश करते लोगों का वीडियो खूब वायरल हुआ जो अमेरिका की फ्लाइट के आगे-आगे दौड़ रहे थे. उनका बस एक ही इरादा था कि अपने आप को तालिबान के जंगल राज से किसी भी तरह बचाएं.

इस जंगल राज का सबसे बड़ा नुकसान अफगानिस्तान की महिलाओं (Women of Afghanistan) के होगा. जिन महिलाओं ने इससे पहले तालिबान शासन को झेला है, वो जानती हैं कि उनकी जिंदगी कैदी की तरह होने वाली है जिसके कोई अधिकार नहीं होते, और जो जेल की चारदीवारी में सिमट कर रह जाता है. तालिबानियों का सबसे पहला हमला देश की महिलाओं पर ही होना तय है और इस बात से महिलाएं डरी हुई हैं. तालिबानी हुकूमत का असर कुछ-कुछ देश में दिखना भी शुरू हो चुका है. बिजनेस स्टैंडर्ड में छपी ब्लूमबर्ग के रुथ पोलार्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में बुर्का (Burqa) की डिमांड फिर से इतनी बढ़ (Rise in demand of Burqa) गई है कि दुकानों से बुर्का खत्म हो जा रहा है. बुर्का खरीदने के लिए दुकानों पर महिलाओं की लंबी लाइन लगी हुई है. ऐशा खुर्रम नाम की 22 साल की छात्रा ने कहा- “हमारी शिक्षा व्यवस्था चरमरा रही है. मैं कई लड़कियों को देख रही हूं जिन्होंने तालिबान का पिछला शासन नहीं देखा था. वो अब बुर्का पहनने से इनकार कर रही हैं. उनका कहना है कि वो दमनकारी पोशाक को नहीं पहनेंगी. मुझे नहीं पता कि अब अफगानिस्तान की युवा महिलाओं के भविष्य के साथ क्या होगा. ये जेनेरेशन देश का निर्माण करने वाली थी. वो होनहार हैं, मगर वो घर पर बैठी सोच रही हैं कि उनका आगे क्या होगा.”

तालिबान ने दिया भरोसा, महिलाओं को मिलेगा उनका हक

अब जैसे ही तालिबान का फिर से वर्चस्व अफगानिस्तान में हो चुका है, महिलाओं को अपनी चिंता सता रही है. दूसरी ओर इस बार तालिबान ने ऐलान किया है कि वो महिलाओं को उनके कुछ अधिकार देंगे. उन्हें घर से अकेले निकलने की अनुमति दी जाएगी. इसके साथ ही वो पढ़ाई भी कर सकेंगी और काम भी कर सकेंगी मगर उन्हें हिजाब पहनना पड़ेगा. तालिबान के प्रवक्ता ने एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए कहा कि पहले महिलाओं को पत्थर से मारकर सजा देने की प्रथा को खत्म कर दिया जाएगा और सजा की प्रथा कोर्ट के जरिए ही दी जाएगी.

तालिबान के राज में महिलाओं को झेलनी पड़ती हैं ये समस्याएं

आपको बता दें कि महिलाओं पर तालिबान ने बहुत ही अजीबोगरीब कानून लागू किए थे जिनसे उनकी जिंदगी नर्क की तरह होती जा रही थी. महिलाओं को सड़क पर बिना किसी पुरुष के साथ, जो उसका सगा हो, सड़क पर निकलने कि अनुमति नहीं थी. अगर वो सड़क पर निकल रही है तो उसे बुर्का पहनना आवश्यक था. इसके अलावा महिलाओं को ऊंची हील के जूते पहनने की मनाही थी क्योंकि महिलाओं के चलने की आवाज किसी पुरुष को सुनाई नहीं देनी चाहिए नहीं तो वो उससे उत्तेजित हो सकते हैं. कोई महिला अगर बाहर कुछ बोलती है तो उसकी आवाज किसी अंजान आदमी को नहीं सुनाई देनी चाहिए. हर इमारत के ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर की खिड़कियों को पेंट करने का फरमान भी दिया गया था जिससे कि कोई भी औरत अपने घर से बाहर ना नजर आए. महिलाओं की बेहद कम उम्र में जबरन शादी करा दी जाती थी और महिलाओं को सेक्स स्लेव यानी यौन इच्छाओं को पूरा करने के लिए महिलाओं को दासी बनाकर रखा जाता था.