VIDEO: उपद्रवियों ने ट्रेन में लगाई आग तो मदद को आगे आया निडर रेलकर्मी, यात्रियों ने दिया बोगी को धक्का

केंद्र सरकार की ‘अग्निपथ योजना’ का विरोध (Agnipath Protest) भारत के कई हिस्सों में देखने को मिल रहा है. बिहार में इसकी आंच सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है. अपद्रवियों ने ट्रेनों (trains set on fire) में आग लगा दी है. एक ओर जहां ट्रेनों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर कई लोग ऐसे भी हैं जो बिना अपनी जान की परवाह किए दूसरों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं. हाल ही में ऐसा ही नजारा देखने को मिला बिहार के गया (Gaya, Bihar) में जहां एक रेलकर्मी ने अपनी जान जोखिम डालकर दूसरों की जान बचाई.

अग्ननिपथ स्कीम के विरोध के बीच हाल ही में एक वीडियो ट्विटर पर वायरल हो रहा है जो इस मुश्किल दौर में भी उम्मीद दे रहा है कि आज भी देश में ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस देश और देशवासियों का भला चाहते हैं. वीडियो इसलिए खास है क्योंकि इसमें एक रेलकर्मी (railway employee separates train coaches) ने बिना अपनी जान की परवाह किए ट्रेन के डिब्बों को अलग किया जिससे अगली बोगियों में लगी आग, पिछली बोगियों तक ना पहुंचे.



रेलकर्मी ने बोगी को किया अलग

ट्विटर यूजर उत्कर्ष सिंह ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर इस वीडियो को शेयर किया जिसमें एक रेलकर्मी ट्रेन की दो बोगियों के बीच खड़े होकर उन्हें एक दूसरे से अलग करता नजर आ रहा है. जिन बोगियों के बीच वो खड़ा है, उनमें से एक में आग लगी है. बिना खतरे की परवाह किए वो हड़बड़ी में बोगी को अलग करते दिखाई दे रहा है. बोगी अलग करने के बाद यात्री और वहां मौजूद अन्य लोग उसे ढकेलकर (passengers push train coach in Gaya to save from getting burnt) आगे करते दिख रहे हैं जिससे आग बाकी की बोगियों तक ना पहुंचे. उत्कर्ष ने इस वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा- “अद्भुत …ये होती है देश सेवा! गया में उपद्रवियों ने ट्रेन में आग लगा दी. पहले रेल कर्मी ने जान जोखिम में डालकर बोगियों को अलग किया और फिर लोगों ने धक्का लगाकर बोगियां आगे बढ़ाईं ताकि आग दूसरी बोगियों में न फैले.”

वीडियो पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

ये वीडियो वायरल हो रहा है. इसे 2 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं और 20 हजार से ज्यादा लोगों ने इसे लाइक किया है. कई लोगों ने कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है. एक शख्स ने उपद्रवियों द्वारा आग लगाने के कार्य को डिफेंड करते हुए लिखा- “रेलकर्मियों के पेट भरे थे। पेट खाली वालों ने आग लगाई. सबने अपना धर्म निभाया.” एक और शख्स ने लिखा- “जिन लोगों ने बोगी को अलग किया और फिर उसे धक्का दिया, इन्हें आर्मी में भर्ती करना चाहिए. ये लोग पूरी तरह आर्मी में जाना डिजर्व करते हैं. उनके अंदर निडरता, मानवता और साथ काम करने का हुनर है.”

