आसमान में उड़ती विचित्र चीज को लोगों ने समझ लिया UFO! एक्सपर्ट्स ने बताई उड़न तश्तरी की हकीकत

दुनिया में इतना कुछ अजीबोगरीब है और उन सब चीजों का जवाब इंसानों के पास नहीं है. पर कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिसका जवाब तो है पर हमें लगता है कि वो उन जवाबों से परे चीजें हैं. हाल ही में अमेरिका के एक शहर में ऐसी ही घटना घटी जो लोगों की इसी तरह की सोच को बयान करती है. यहां आसमान में लोगों को विचित्र चीज नजर आई तो उन्होंने उसे एलियन (Alien UFOs in America) और उड़न तश्तरी से जोड़ दिया पर अब एक्सपर्ट्स ने उस यूएफओ की हकीकत बता दी है.

न्यूज18 हिन्दी की सीरीज ‘Aliens Existence’ के तहत हम आपके लिए लेकर आते हैं एलियन्स और उनकी दुनिया से जुड़ी ऐसी खबरें जो या तो वायरल होती रहती हैं या फिर वैज्ञानिकों द्वारा सामने आती हैं. एलियन्स आज के वक्त में ऐसा विषय हो चुका है जिसके होने पर बहुत से लोग यकीन करते हैं और बहुत से लोगों को लगता है कि वो मौजूद नहीं हैं. पर जब लोगों के साथ कोई अजीबोगरीब अनुभव होता है तो उनका पहला ध्यान एलियन्स की तरफ ही जाता है जैसे हाल ही में अमेरिका के लास वेगस (UFO spotted in Las Vegas) में गया.

There is a #ufo above Sapphire Las Vegas right now! pic.twitter.com/09uxskLiqm

— Brett Feinstein (@HotHeadBrett) December 23, 2022