क्या है Area-51 जहां एलियन होने का किया जाता है दावा? जगह के बारे में किसी को नहीं है पूरी जानकारी!

दुनिया में कई ऐसी विचित्र जगह हैं जिनके बारे में लंबे वक्त से कई तरह की बातें हो रही हैं. इनमें कुछ बातें सच होती हैं तो कुछ सिर्फ अफवाह. ऐसी ही एक जगह अमेरिका में स्थित है जिसे एरिया 51 (Area 51 in America) कहा जाता है. यूं तो ये एक एयरफोर्स बेस है मगर लोगों का दावा है कि यहां अमेरिका एलियन्स (Aliens in America) पकड़कर उन्हें बंद करता है और उनके ऊपर शोध करता है. तो आखिर वास्तव में एरिया-51 (What is Area 51) क्या है और हमें, यानी आम आदमी को इसके बारे में कितना बताया गया है और कितना नहीं?

अमेरिका के नेवादा (Nevada, America) में रेगिस्तान के बीच स्थित एक एयरफोर्स बेस (Airforce Base) लंबे वक्त से सुर्खियों में रहता है और इसे लेकर कई अफवाहें और अजीबोगरीब दावे भी सामने आते रहते हैं. इसका नाम है एरिया-51. एरिया-51 मैप के एक लोकेशन को दिया गया है. इस जगह का इस्तेमाल अमेरिकी एयरफोर्स द्वारा ट्रेनिंग रेंज (training range in America) की तरह किया जाता है. लोगों का ये दावा है कि यहां कथित तौर पर एलियंस हैं. अमेरिकी सेना और नासा इस जगह एलियंस और उनकी स्पेस शिप्स (Space Ships) को पकड़कर कैद करती है. इस जगह पर आम नागरिकों के जाने पर प्रतिबंध है.

क्यों बनाई गई थी ऐसी जगह

यहां 24 घंटे निगरानी रखी जाती है और लोगों को बाहर करने के लिए गार्ड खड़े रहते हैं. इस इलाके के ऊपर से प्लेन के उड़ने पर भी प्रतिबंध लगा हुआ है. हालांकि, अब इस साइट को मैप पर देखा जा सकता है. इस बेस का रनवे 12 हजार फीट लंबा बताया जाता है. बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार यूएस मिलिट्री का कहना है कि यहां हथियारों की टेस्टिंग और एडवांस ट्रेनिंग दी जाती है. रिपोर्ट की मानें तो ये जगह अमेरिका और रूस के बीच शीत युद्ध के दौरान शुरू की गई थी जब अमेरिका को हथियार टेस्ट करने थे. लोगों का दावा है कि इस जगह को साल 1955 से ही बना लिया गया था मगर सीआईए ने इसके होने को आधिकारिक रूप से साल 2013 में माना.

क्या होते हैं दावे?

एरिया-51 को लेकर अभी तक लोगों को पूरी जानकारी नहीं है. लोगों को ये तक नहीं पता कि इसे एरिया-51 क्यों बोलते हैं. अमेरिकी सरकार ने अपनी तरफ से कभी इसको लेकर कोई खुलासा नहीं किया. जो सबसे बड़ा दावा किया जाता है वो ये है कि 1947 में न्यू मेक्सिको में एक एलियन विमान गिरा था जिसके एलियन पायलट और विमान को पकड़कर यहां रखा गया था. कई लोगों ने ये भी दावा किया है कि यहां पर अक्सर यूएफओ उड़ते हुए देखे गए हैं. बहुत से लोग तो ये भी कहते हैं कि यहां उन एलियन्स को पकड़कर टेस्टिंग की जाती है.

