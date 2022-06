रेस ट्रैक के बीच में चला आया विशाल मगरमच्छ, देखते ही खौफ से उछलने लगा घोड़ा! हैरान कर देगा Video

मगरमच्छ चाहे जू में किसी पिंजड़े में बंद नजर आ जाए या फिर किसी जंगल में खुला दिख जाए तो डर एक बराबर ही लगता है. मगर सोचिए कि वही मगरमच्छ शहरी इलाके में खुला घूमता दिख जाए तो लोगों की क्या हालत होगी. बेशक इंसान डर जाएगा मगर विचित्र बात ये है कि मगरमच्छ को देखकर सिर्फ इंसान ही नहीं, जानवर भी डर जाते हैं. हाल ही में यही खौफ एक घोड़े के अंदर दिखा जब उसके सामने एक मगरमच्छ, घोड़ों (Horse afraid of crocodile on race track video) की रेस के ट्रैक पर नजर आ गया.

अमेरिका के लूसिआना (Louisiana, America) में एक हैरान करने वाली घटना तब घटी जब डेल्टा डाउन्स रेस ट्रैक पर एक मगरमच्छ (Alligator on Horse racing track video) चला आया. रेसिंग डॉट कॉम ट्विटर अकाउंट पर हाल ही में ये चौंकाने वाला वीडियो शेयर किया गया है जिसमें मगरमच्छ ट्रैक पर चलता दिख रहा है. वीडियो के कैप्शन पर लिखा है- आप ऐसी चीजें ट्रैक पर रोज नहीं देखते हैं. वीडियो को जोइ एलन नाम के शख्स ने पहले फेसबुक पर पोस्ट किया था.

Well, that’s not something you see every day at the track… 😳🐊

