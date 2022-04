VIDEO: खेत में पानी देने के लिए किया गजब का जुगाड़, सिंचाई का ऐसा तरीका देख आप भी करेंगे किसान की तारीफ

किसानों का काम अगर किसी को आसान लगता है तो वो पूरी तरह से गलत हैं और उन्हें उनकी कड़ी मेहनत का जरा भी अंदाजा नहीं है. सबसे बड़ी मुसीबत होती है अपनी फसलों को पानी देने की. किसानों को हमेशा इस बात पर दिमाग लगाना पड़ता है कि वो कैसे पानी की व्यवस्था कर खेतों को पानी दें. इसके लिए उन्हें कई तरह के जुगाड़ (Amazing irrigation technique) करने पड़ते हैं. हाल ही में सिंचाई करने का ऐसा ही एक जुगाड़ चर्चा में है जिसे देखकर आप भी किसान की तारीफ करेंगे.

अपने अमेजिंग वीडियोज और तकनीक से जुड़े पोस्ट के लिए फेमस इंस्टाग्राम अकाउंट टेक एक्सप्रेस ने हाल ही में एक वीडियो शेयर किया है जो दिखाता है कि किसान भी कितने क्रिएटिव और जुगाड़ू होते हैं. आमतौर पर किसान सिंचाई के बेहतर से बेहतर तरीकों (farmer irrigating field with amazing technique viral video) का इस्तेमाल कर खेतों को सींचते हैं मगर जब पैसों की कमी हो या फिर पानी पहुंचा पाना (How to irrigate farm) मुश्किल हो, तब कैसे सिंचाई करें, इस बात का उदाहरण ये वीडियो है.

सिंचाई करने का गजब है जुगाड़

वीडियो में एक युवक अपने खेतों में अनोखे ढंग से सिंचाई कर रहा है. उसने लकड़ी की एक लंबी सी पाइप नुमा सुरंग बनाया है. जो लंबे से डंडे से बंधा हुआ है और स्प्रिंग की तरह काम कर रहा है. खेत के ठीक बगल में नहर जा रही है. खेतों की मेड़ में पानी डालने के लिए शख्स पाइप जैसी सुरंग पर हल्का सा दबाव डालता है और वो पानी के अंदर चली जाती है. उतनी देर में उसमें पानी भर जाता है और उसे उठाने पर सुरंग के दूसरे हिस्से से पानी खेतों में बनी मेड़ में पहुंच जाता है. जहां से मेड़ बीच से कटी है, वहां से ये पानी बहता हुआ दूसरी मेड़ में पहुंच जाता है. इस तरह पूरे खेत में पानी भरा नजर आ रहा है.

वीडियो पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

ये वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहा है. इसे 32 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं और 1 लाख से ज्यादा लोगों ने वीडियो को लाइक कर लिया है. बहुत से लोगों ने वीडियो पर कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है. जहां अधिकतर लोग किसान के इस जुगाड़ की तारीफ कर रहे हैं वहीं कई लोग इसमें विज्ञान के अलग-अलग प्रकार के इस्तेमाल की सलाह दे रहे हैं. वहीं कई लोगों का कहना है कि तरीका सही नहीं है. एक ने कहा कि तरीका अनोखा तो है मगर थका देने वाला है. कुछ लोगों ने कहा कि आर्केमिडीज स्क्रू तकनीक का इस्तेमाल कर इसे और बेहतर बनाया जा सकता है. एक शख्स ने तो ये भी कह दिया कि आजकल किसानों के पास मोबाइल होते हैं मगर वो एक पंप नहीं खरीद सकते.

