VIDEO: लो जी! अब अंडा फोड़ने के लिए भी आ गई मशीन, ढक्कन की तरह छिलका खोलकर निकल आती है जर्दी

इस दुनिया में कोई भी काम आसान नहीं होता है. हर काम को करने की अपनी अलग टेकनीक होती है और उससे हटकर काम किया जाए तो काम गड़बड़ ही होता है. अब अंडा फोड़ने के काम को ही ले लीजिए. दिखने में तो ये आसान ही लगता है लेकिन ठीक से अगर अंडा ना फोड़ा (How to break egg?) जाए तो उसे पकाने से पहले या तो आप उसे जमीन पर गिरा देंगे या फिर हाथों को गंदा कर लेंगे. तो अब मार्केट में अंडे को ठीक से फोड़ने की समस्या का हल करने के लिए एक मशीन (Machine to break egg quickly) आ गई है.

जी हां, आपने सही पढ़ा, एक ऐसी भी मशीन बनी है जो अंडे (Machine breaks egg viral video) को इतनी सफाई से फोड़ती है कि ना ही आपका हाथ गंदा होगा, ना अंडे के छिलके इधर-उधर फैलेंग और ना ही आपको जरा भी टाइम लगेगा. इन दिनों अंडा फोड़ने की इस मशीन से जुड़ा एक वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहा है. इंस्टाग्राम अकाउंट सुपर आइटम्स वर्ल्ड अपने अजब-गजब वीडियोज के लिए काफी पॉपुलर है. कुछ दिन पहले इस अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें खास मशीन के बारे में दिखाया गया है.

गजब की मशीन ने सलीके से तोड़े अंडे

वीडियो में शख्स ने अपने हाथ में स्टील की छोटी सी डंडी नुमा एक मशीन पकड़ी है जिसके निचले हिस्से में अंडे के आकार की जगह बनी है जिसमें अंडे को फंसा दिया जाता है. उसके बाद इस डंडी पर लगे गोले को ऊपर से नीचे, अंडे की ओर मारा जाता है और फिर अंड को मशीन से निकाल लिया जाता है. फिर शख्स अंडे को ऊपरी हिस्से को ढक्कन की तरह हाथों से निकालता है और अंदर की जर्दी को कप में पड़े पानी की तरह एक प्लास्टिक के जग में डाल देता है.

सोशल मीडिया पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

इंस्टाग्राम पर वीडियो वायरल हो चुका है. 29 लाख से ज्यादा लोगों ने इसे लाइक किया है तो वहीं लाखों व्यूज वीडियो को मिल चुके हैं. बहुत से लोग इस बात से हैरान हो रहे हैं कि अंडा फोड़ने जैसे मामूली से काम के लिए भी लोग इस तरह की मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं. जबकि कई लोगों ने ऐसे आविष्कार की तारीफ की है. उनका कहना है कि होटलों या अन्य ऐसी जगहों पर जहां बड़े पैमाने में अंडों को फोड़ने की जरूरत पड़ती है, वहां हाथ से अंडा फोड़ना मुमकिन नहीं हो सकता, इस लिए ये मशीन काफी कारगर है.

